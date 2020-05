Organización en Oakland ayuda a la comunidad indocumentada

La ayuda financiera para la comunidad indocumentada es casi nula durante la pandemia, es por eso que organizaciones comunitarias se han tomado el reto de ayudar a los más necesitados. Tal es el caso de Street Level Health Project o en español el Proyecto de Salud Para Todos.

El grupo comunitario de Oakland se enfoca en ayudar a un grupo que comúnmente queda en el olvido, los jornaleros.

“El tiempo estaba pasando y necesitaba pagar mis billes”, dijo Eduardo Correo. “Pagar cosas para mis hijos y comer sinceramente”.

Correa es jornalero en el condado Alameda. Con ayuda limitada, ha logrado usar sus pocas ganancias para salir adelante.

Como el, son más de 300 jornaleros que día a día, buscan trabajo en Oakland según el centro de recursos proyectó de salud para todos.

“Estamos aquí para apoyarlos para que conozcan sus derechos y recursos que hay para la comunidad inmigrante sin importar su estatus migratorio y también les llevamos un poco de comida”, dijo Gabriela Galicia, directora del Proyecto de Salud Para Todos.

Durante la pandemia según el grupo comunitario, los jornaleros se han visto muy afectados, mayormente por su estatus legal y muchos llevan dos meses sin laborar.

Así que la organización hace lo que puede, repartiendo 150 bolsas de comida semanalmente en Oakland, ya que la ayuda estatal de $500 para indocumentados según ellos no es suficiente.

“California hay más de 2.9 millones de personas indocumentada. Los fondos sólo han ayudar a 150 mil personas, aquí será sólo 30 mil personas”, dijo Galicia.

La organización también lanzó su propia campaña de ayuda financiera gracias a donaciones comunitarias de casi $70,000. Estos dicen, ayudarán a casi 200 de sus miembros.

“Sabemos que no es suficiente”, dijo Galicia. “Nuestra gente no a trabajado en dos meses y $500 no es un impacto porque tienen que pagar renta y comprar comida”.

Mientras tanto, Correo ha logrado encontrar trabajo algunos días de la semana con la ayuda de esta organización y solo espera que la economía se levante.

“Todavía ando preocupado pero poco a poco está bajando la preocupación”, el dijo.

La organización no puede funcionar sin donaciones. Si desea ayudar a la causa o necesita ayuda, llame al 510-533-9906.