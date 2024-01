Operativo en el Condado Sonoma termina con tres arrestos, uno de ellos acusado de fraude

La Policía de Santa Rosa realizó un operativó para arrestar a un sospechoso de fraude, pero también terminó deteniendo a otras dos personas, además de descubrir drogas y armas de fuego.

El departamento explicó que, tras varias semanas de investigación, el martes 2 de enero movilizó a sus agentes a la autopista 101, cerca del acceso a la avenida Mendocino, donde detuvieron a Michael Stromberg, de 34 años, sospechoso de múltiples delitos de fraude y robo de correo.

Posteriormente obtuvieron una orden para registrar su residencia en la cuadra 7,800 de Country Meadow Way, esto en Windsor, un área no incorporada del Condado Sonoma. A su llegada, escucharon que una mujer en el interior no quería abrir la puerta, por lo que tuvieron que ingresar por la fuerza.

En ese momento detuvieron a la mujer, identificada como Tami Alexander, de 38 años, y quien estaba acompañanada por sus dos hijos.

Y al revisar la casa, se encontraron con un hombre que, de acuerdo al reporte, se habría atrincherado en el garaje, pero terminó entregándose 10 minutos después. Fue identificado como Seth Bulcke, de 43 años.

Después revisaron la unidad, y con la ayuda de un agente canino encontraron residuos de drogas, que, según la policía, “podrían haber representado un gran riesgo para los niños en el hogar si los ingirieran accidentalmente”.

La policía también informó que encontró evidencia de fabricación de armas de fuego, entre ellas piezas como silenciadores. Además, habrían encontrado otras 16 armas de fuego, seis de ellas de asalto.

Luego del operativo, Stromberg fue encarcelado bajo sospecha de 37 delitos graves, incluido robo de identidad, abuso de personas mayores, falsificación y posesión de propiedad robada.

Por su parte, Alexander fue ingresado en la cárcel del Condado Sonoma bajo sospecha de obstruir a un oficial de policía, poner a niños en peligro a un niño, entre otros cargos.

Mientras que Bulcke fue encarcelado bajo sospecha de posesión de una sustancia controlada mientras estaba armado, seis cargos de posesión de un arma de asalto, posesión de nudillos de metal, entre otros.