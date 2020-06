Oficiales de SJPD presuntamente publican comentarios racistas en las redes sociales

El alcalde de San José, Sam Liccardo, está pidiendo una investigación sobre los comentarios racistas presuntamente realizados por los agentes en las redes sociales.

Él dice que esos comentarios fueron hechos en un grupo cerrado de Facebook por oficiales actuales y anteriores de SJPD.

"Exijo y espero una investigación completa, y espero que los comentarios racistas, anti-musulmanes o amenazantes expresados ​​por cualquier oficial actual del SJPD se resuelvan", dijo Liccardo en un comunicado.

El jefe de policía Eddie García también intervino.

"Si bien no tengo control sobre lo que los ex empleados publican en línea, puedo expresar mi indignación después de escuchar sobre estos comentarios en línea", dijo. "Cualquier empleado actual involucrado en actividades intolerantes en línea será investigado de inmediato y será responsable en su mayor medida en mi poder. No tenemos lugar para esto ".

El presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de San José dijo que tiene una política de tolerancia cero a tal comportamiento.

“El SJPOA no le brindará refugio ni protección. No lo representaremos porque usted no nos representa a nosotros ”, dijo la organización.

Lea la declaración completa de Liccardo a continuación:

“Exijo y espero una investigación completa, y espero que los comentarios racistas, antimusulmanes o amenazantes expresados ​​por cualquier oficial actual del SJPD se resuelvan. Nuestro jefe despidió a un oficial por tuitear una declaración similar en 2016, pero un árbitro inexplicable, inmune a la revisión pública o judicial, revocó la terminación y obligó al departamento a restituir al oficial. Por esa razón, como articulé en mi propuesta de reforma policial esta semana, presionaré para que se realicen cambios en un proceso disciplinario que permita a los árbitros inexplicables revertir las decisiones de despido del Jefe, y presionaré aún más por una investigación independiente de toda conducta racialmente discriminatoria. Esto es precisamente por qué estas reformas son tan importantes ".