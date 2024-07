Hispano exige justicia tras recibir un disparo en la cara durante robo en Oakland

Han pasado ocho meses desde que un hispano fue baleado en la cara tras intentar evitar un robo en Oakland, el afectado, ahora pide justicia por lo ocurrido.

El hombre, originario de Toluca, México, sobrevivió al incidente ocurrido en el vecindario Fruitvale en el área de Foothill Boulevard.

La víctima le contó a Telemundo 48 que el pasado 9 de octubre de 2023 salía de un restaurante con su jefa ya que habían cerrado el establecimiento cuando ocurrieron los hechos.

“Eran como cuarto para la una de la madrugada trabaja allí como cocinero, la patrona se iba subiendo a su carro y llegó una van y se puso a su lado”, relató el afectado.

La policía de Oakland dijo que todo comenzó con un robo y aseguraron que los sospechosos le arrebataron el bolso de la mujer y fue cuando este buen samaritano intervino.

“A ella la estaban casi matando, la estaban golpeando con la pistola, corrí a salvarla y me di la vuelta y fue cuando me tiraron el balazo, fue cuando sentí que me habían volado la oreja”, dijo la víctima.

El trabajador aseguró que sintió que lo querían matar.

“Me tiro dos balazos más y me tiré y pasaron encima de mí, yo pensé pues en mi familia dije que en un ratico me hubiera acabado la vida sin ellos”, aseguró el hombre.

La víctima fue trasladada al hospital donde un médico le dijo que estaba vivo de milagro.

A ocho meses del ataque añadió que ahora está viviendo las secuelas de lo ocurrido.

“Siento como un hormigueo por dentro a veces, ya no escucho bien”, dijo el hombre.

Por lo que quiere que se haga justicia en su caso.

Cuando le preguntamos si la policía lo ha contactado con relación a su caso nos respondió:

“No, ya no ni sé si agarraron a la persona y no sé si lo van a hacer porque de todas maneras ese día la policía llegó dos horas después”, dijo el afectado.

Telemundo 48 contactó a la policía múltiples ocasiones para obtener una actualización sobre el caso, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta.

La víctima añadió que los sospechosos eran jóvenes y latinos.