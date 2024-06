Renuncia director de comunicaciones de la alcaldesa de Oakland

Francis Zamora, director de comunicaciones de la alcaldesa de Oakland, Sheng Thao, renunció, confirmó la oficina de Thao el martes.

Zamora renunció el lunes y emitió el siguiente comunicado.

"Renuncié a mi puesto como Jefe de Comunicaciones. Agradezco a mis colegas por su profesionalismo y dedicación. Fue un honor servir a la ciudad de Oakland junto a ellos".

La renuncia de Zamora se produce un día después de que Thao ofreciera una rueda de prensa refiriéndose a la redada que realizó en su vivienda el FBI la semana pasada.

Adicionalmente, Tony Brass, el abogado defensor de Thao anunció su renuncia el lunes. Brass dijo que no estaba al tanto de la conferencia de prensa del lunes, pero dijo que esa no fue la razón por la que ya no representa a Thao.

"Ella recibió mi solicitud muy cordialmente y me agradeció por mi trabajo", dijo Brass.

La oficina de la alcaldesa dijo que obtuvo un nuevo abogado durante el fin de semana.

El jueves pasado, agentes del FBI sacaron cajas de la casa que Thao comparte con su hijo y su pareja. Los agentes también registraron dos casas propiedad de miembros de la influyente familia Duong, propietaria de la empresa de reciclaje Cal Waste Solutions.

Durante la conferencia de prensa del lunes, Thao se emocionó al abordar lo ocurrido.

"Quiero ser muy clara: no he hecho nada malo", dijo Thao. "Puedo decirles con confianza que esta investigación no se trata de mí. No me han acusado de ningún delito y estoy seguro de que no se me acusará de ningún delito porque soy inocente".

Pati Navalta reemplazará temporalmente a Zamora hasta que se encuentre un director de comunicaciones permanente, dijo la alcaldía.