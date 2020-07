Oakland llega a acuerdo millonario con familiares de víctimas de incendio en el almacén Barco Fantasma

Oakland pagará $ 32.7 millones para resolver las demandas presentadas por un incendio de 2016 en un almacén llamado Barco Fantasma donde muerieorn 36 personas, anunció la ciudad el jueves.

El Ayuntamiento autorizó acuerdos de demandas presentadas por las familias de 32 víctimas. La cantidad también incluye más de $ 9 millones para Sam Maxwell, quien sobrevivió al incendio pero "vivirá con lesiones graves de por vida y gastos médicos mayores", dijo un comunicado de la ciudad.

"Esta fue una tragedia horrible que impactó profundamente cada rincón de nuestra comunidad", dijo la declaración de la oficina del fiscal de la ciudad.

El acuerdo es uno de los más grandes en la historia de la ciudad, pero Paul Matiasic, abogado de cinco familias, lo calificó de "insignificante".

"No hay una cantidad de dinero en el mundo que pueda traer de vuelta a sus seres queridos", dijo al East Bay Times. Sus clientes sostuvieron que la ciudad fue negligente y debería haber marcado el edificio con una etiqueta roja.

La Ciudad no reconoció ninguna responsabilidad en el acuerdo, pero decidió llegar a un acuerdo debido a los posibles costos legales, según el comunicado.

El acuerdo no incluye alrededor de una docena de personas que vivían en el almacén y formaban parte de la demanda, dijo la abogada Mary Alexander al periódico.

"Estas personas son como víctimas de incendios forestales, tuvieron que correr por sus vidas a través del humo y las llamas y perdieron sus hogares, muchos de ellos desplazados durante mucho tiempo", dijo Alexander.

El 2 de diciembre de 2016, el fuego arrasó el almacén durante una fiesta de música electrónica. El edificio industrial se había convertido ilegalmente en una residencia para artistas y en un lugar para eventos.

El edificio estaba lleno de muebles, cables de extensión y otros materiales inflamables, pero solo tenía dos salidas y no tenía detectores de humo, alarmas contra incendios o rociadores, dijeron las autoridades.

Los fiscales sostienen que Derick Almena, el inquilino principal del contrato de arrendamiento del almacén, fue criminalmente negligente cuando convirtió y subarrendó el espacio. Lo acusaron de 36 cargos de homicidio involuntario, pero un juez declaró un juicio nulo el otoño pasado. Su nuevo juicio está programado para octubre.

El incendio mató a muchos jóvenes atrapados en el segundo piso construido ilegalmente. Los fiscales dijeron que las víctimas no recibieron ninguna advertencia y tuvieron pocas posibilidades de escapar por una escalera estrecha y destartalada.

La causa del incendio no se ha determinado, aunque algunas demandas dicen que hubo serios problemas eléctricos con el edificio.

Los abogados de Almena argumentaron que los trabajadores de la ciudad eran los culpables de no plantear preocupaciones sobre los riesgos de incendio en el almacén. Los funcionarios de la ciudad dijeron que el edificio no había sido inspeccionado durante tres décadas, y cuando los inspectores visitaron el sitio en noviembre de 2016, no pudieron ingresar para investigar un informe de construcción ilegal.

Almena, que había estado encarcelado desde 2017, fue liberado a principios de este año por preocupaciones sobre el coronavirus después de que se informaron docenas de casos en las instalaciones donde estaba recluido. Está confinado en su hogar sin aprobación escrita de la corte.

Un coacusado, Max Harris, fue absuelto de cargos de homicidio involuntario el año pasado y ya no vive en el estado.

El propietario del edificio, Chor Ng, no fue acusado de ningún delito.