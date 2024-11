Consolidarían 6 escuelas del área de Fruitvale en Oakland

El Distrito Escolar Unificado de Oakland realizará el miércoles una reunión para hablar sobre el proceso de consolidación de varias escuelas, que en su mayoría se encuentran en el área de Fruitvale.

“Es notable que 6 de las escuelas que se van a consolidar están en mi distrito, y son escuelas con alta, super alta cantidad de estudiantes latinos”, dijo Jorge Lerma, miembro de la Junta escolar de Oakland Distrito 5.

Lerma representa el área de la Fruitvale en la Junta Escolar de Oakland reconoce que desproporcionadamente, más escuelas en este barrio se verán impactadas por la consolidación que se propone.

“La motivación aquí no es racismo lo que es aquí es ahorrar dinero”, afirmó Lerma.

De 10 escuelas que se consolidarán, 6 están en el área de la Fruitvale e incluyen Manzanita Community School y Manzanita Seed Elementary; Think College Now y la International Community School; Life Academy y United for Sucess.

Lerma aseguró que con la consolidación el cambio será solo administrativo.

“En vez de tener dos directores, y dos subdirectores, y un montón de burocracia se va a eliminar todo eso”, dijo Lerma.

Agregó que de estas escuelas ya funcionan dos en un mismo campus, por lo que ofrecieron la oportunidad de consolidar.

Lerma indicó que los servicios directos a los niños no se verán afectados ni tampoco el tamaño de las clases.

“Para mí no es una buena idea así está bien separado”, dijo Ofelia Pablo, quien tiene una hija en una de las escuelas afectadas.

Si quieres participar en la reunión será el miércoles desde las 5:30 p.m., en La Escuelita ubicada en el 1050 de la avenida segunda o se puede unir de forma virtual.