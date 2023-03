Maestro afrolatino lucha por su cultura y por los derechos de sus estudiantes en Oakland

André Sánchez es un docente que ha luchado por su herencia negra y por los derechos de sus estudiantes en Oakland.

“Mi nombre es André, Andrés y nací en Alamogordo New México y me mudé al Paso, Texas cuando estuve un año con mi papá y crecí solamente con él y mi abuela, y es así como aprendí español”, dijo André.

Desde muy pequeño, André desarrolló su amor por la música y el canto.

A los 18 años fue a estudiar en la Universidad de Texas biología marina pero pronto se dio cuenta que su verdadera pasión era la música, actualmente es director del coro en la Escuela Media Westlake.

“Cuando tenía como 27 años me mudé aquí a Oakland, me gusta decir que me mudé aquí para aprender a cómo ser un negro, porque creciendo en El Paso todos eran latinos, pero como blanco latino, nadie muy moreno o afrodescendiente, no más era yo”, aseguró.

Como afrolatinx, André explica, que fueron muchas las ocasiones donde le decían que no era demasiado afroamericano y luego otras donde se sentía demasiado afroamericano entre los latinos.

El maestro afirma que no tenía quien lo representara, alguien que pudiera admirar, por lo que ahora quiere ser ese ejemplo para sus estudiantes.

“No dejes que nadie te diga que o no eres, lo que sea porque puedes ser los dos: afrodescendiente y latino porque todos somos mezclados desde el principio de la historia de los humanos”, dijo.

En su escuela más del 50% de sus estudiantes son afrodescendientes por lo que en el 2022 cuando el distrito de Oakland amenazó con cerrar su escuela, André y uno de sus compañeros de trabajo iniciaron una huelga de hambre.

Para él era una lucha por el derecho a la educación, que tras 20 días sin comer terminó la huelga y sufrió deterioro de su salud física y mental, pero evitó el cierre de la escuela y a un año de lo ocurrido, su lucha continúa haciendo la diferencia, evitando el cierre de múltiples instituciones más en los vecindarios más necesitados de Oakland

“A mis estudiantes quiero enseñarles que la voz no es solo para cantar, la voz no es solo para hablar, la voz es muy poderosa y puedes utilizarlo para hacer el cambio”, aseveró.

André ahora no es solo un ejemplo para sus estudiantes; es una voz que ha logrado el cambio, cada día en su salón de clases y en la lucha por los derechos de su comunidad.