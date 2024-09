Todo lo que tienes que saber sobre el último partido de los A´s en el Oakland Coliseum

La última serie de partidos en casa de los Atléticos de Oakland en el Oakland Coliseum contará con partidos contra los Yankees de Nueva York y los Rangers de Texas.

A continuación, lo que debes saber sobre el último partido del equipo en Oakland.

¿Cuándo es el último partido de los Atléticos en Oakland?

El último partido de los Atléticos en el Coliseum está programado para el jueves a las 12:37 p. m.

¿Contra quién jugarán los Atléticos en el último partido en el Oakland Coliseum?

Los rivales de la Liga Americana Oeste, los Rangers de Texas, se enfrentarán a los Atléticos en la última serie de partidos en casa en el Oakland Coliseum.

¿Aún hay entradas disponibles para el último partido de los Atléticos en Oakland?

Las entradas están agotadas, pero están disponibles en el mercado secundario.

Los precios de las entradas en los sitios web del mercado secundario comienzan en $89 y llegan a más de $1,000 para los asientos más premium.

¿Cuándo se abrirán las puertas del Oakland Coliseum para el último partido de los A's?

Las puertas del estacionamiento se abren a las 8:00 a. m., y las puertas del estadio de béisbol se abren a las 9:37 a. m., según el sitio web de los A's.

¿Cuáles son los obsequios para los fanáticos que asistan al último partido de los A's en Oakland?

Los primeros 25,000 fanáticos recibirán una réplica del Oakland Coliseum de regalo y todos los fanáticos que asistan recibirán un boleto conmemorativo del juego final.

¿Qué sucede con el Oakland Coliseum después de que los A's se vayan?

Los funcionarios de la ciudad y el desarrollador African American Sports and Entertainment Group, conocido como AASEG, anunciaron a principios de septiembre que ambas partes completaron un acuerdo de $105 millones para vender el Coliseum.

La venta del estadio y el complejo circundante de 155 acres requirió acuerdos separados con la ciudad de Oakland y los A's para que cada entidad vendiera su participación de la mitad.

AASEG, con sede en Sacramento, y sus socios acordaron comprar la parte de la ciudad del sitio utilizando financiamiento de Loop Capital, con sede en Chicago, por $105 millones a fines de julio y la parte de los A's por $125 millones a principios de agosto.

¿Dónde jugarán los A's la próxima temporada?

Los A's tendrán un nuevo hogar temporal en West Sacramento después de la temporada 2024.

Al no poder llegar a un acuerdo para una extensión del contrato de arrendamiento en el Coliseum, los A's jugarán tres temporadas en Sutter Health Park, sede de los Sacramento River Cats de Triple-A, a partir de 2025, con una opción para una cuarta temporada, anunció el equipo en abril. Los A's jugarán partidos en Sutter Health Park mientras esperan que se complete un nuevo estadio en Las Vegas.

¿Cuándo jugarán los A's en Las Vegas?

Los A's esperan abrir su estadio de béisbol de Las Vegas a tiempo para la temporada 2028.

Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, dijo en agosto que era optimista de que tres documentos clave necesarios para comenzar la construcción de un nuevo estadio para los Atléticos se aprobarían el 5 de diciembre.

Detalles del nuevo estadio de béisbol de los A's en Las Vegas

Los Atléticos de Oakland, junto con Bjarke Ingels Group (BIG) y HNTB, publicaron en marzo representaciones de un estadio de béisbol propuesto en el sitio de Tropicana en Las Vegas.

El último diseño presenta un estadio de béisbol de 33,000 asientos en nueve acres en el sitio de Tropicana.

¿Cómo pagarán los A's por el estadio de béisbol de Las Vegas?

Los A's han dicho que esperaban gastar $350 millones de dinero público en lugar de los $380 millones asignados por la Legislatura de Nevada.

El club ha dicho que planea financiar $300 millones del costo del estadio y los otros $850 millones provendrían de capital privado. Los funcionarios dijeron que es posible que los A's presenten su plan de financiación en octubre.