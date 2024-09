“Que se pudra en la cárcel”: padre de joven arrollada mortalmente en Oakland tras arresto del sospechoso

El padre de Mardenia Carrillo López, de 17 años, que fue arrollada mortalmente en Oakland por un conductor presuntamente ebrio expresó su sentir ante el anuncio de la policía tras el arresto del sospechoso.

"Que se pudra en la cárcel, que no salga ya no se recupera uno es como si te quitaron un brazo ya no te lo pueden volver a poner mi hija se fue", aseveró Leonel Carrillo, padre de Mardenia.

El sospechoso identificado como Agusto Matías arrolló a Mardenia y a su madre el 19 de agosto mientras cruzaban la calle en el área de Internatinal Boulevard.

Matías enfrenta cargos por homicidio vehicular grave en estado de ebriedad, conducir bajo los efectos del alcohol y causar lesiones, conducir con un 0,8 % de alcohol en sangre y causar lesiones, abandonar la escena de un accidente, y conducir sin licencia.

La policía informó que Matías fue arrestado el mismo día del accidente y duró 4 días detenido, pero luego fue puesto en libertad, sin embargo, el jueves en la noche se entregó tras ser buscado por la policía y agentes federales.

Autoridades aseguraron que Matías iba a exceso de velocidad ese día el día del accidente y el reporte toxicológico confirmó que tenía alcohol en la sangre.

Telemundo 48 habló con un experto legal quien nos dijo la pena que probablemente enfrentará Matías por el homicidio de Mardenia.

"Puede ser un máximo de 10 años en prisión estatal, si tiene antecedentes manejar tomado la peña máxima 15 años hasta vida en prisión", explicó Esaú Herrera, abogado.

La comunidad Mam quienes han ayudado a la familia guatemalteca en este duro momento expresó indignación ante lo ocurrido.

"Mucha gente creyó en él que uno puede escapar de la ley, que no te van tomar responsabilidad pues vimos que la ley va detrás de ti y es un alivio para nosotros", dijo Crecencio Ramírez, vocero de la Radio B'alam.

Matías se deberá presentar en corte la semana que viene.

“Ya no se recupera uno, mi hija no va a regresar, ya se fue, se fue, no lo perdono quiero justicia que se pudra en la cárcel", enfatizó Leonel, padre de Mardenia.