Nuevo horario de entrada a clases en escuelas del Área de la Bahía

El regreso a la escuela este otoño significa una media hora adicional de sueño para muchos estudiantes de secundaria del Área de la Bahía.

Una nueva ley en California exige que a partir del 1 de julio de este año, las escuelas secundarias no puedan comenzar la jornada escolar antes de las 8:30 a. m., y las escuelas intermedias no puedan comenzar antes de las 8:00 a. m.

Defensores de la SB 328 argumentan que la hora de inicio tradicional de las 8:00 a. m., tuvo un impacto negativo en la salud mental de los adolescentes, diciendo que los adolescentes son biológicamente diferentes a los adultos, ya que se quedan despiertos más tarde y, por lo tanto, necesitan despertarse más tarde.

La Academia Estadounidense de Pediatría estuvo de acuerdo con la nueva medida.

Mientras tanto, los opositores discuten sobre el impacto que tiene una hora de inicio más tarde en las rutas de los autobuses escolares y los horarios de trabajo de los padres.

Un adolescente, estudiante de tercer año de la escuela secundaria Mission San Jose en Fremont, no puede esperar por la media hora extra de sueño.

"No solo yo. Noto a muchos niños en la escuela en el primer período, tienen mucho sueño", dijo la estudiante Hansika Daggolu. "No pueden prestar atención. Y personalmente tuve mi clase de matemáticas en el primer período y vi que muchas personas no podían rendir al máximo".

Joy Wake, de Start School Later, agregó: "En realidad, es un riesgo para la salud pública que aumenta la probabilidad de deprimirse y sufrir ansiedad. Aumenta el riesgo de suicidio. Y sabemos que los adolescentes tienen más probabilidades de tener accidentes automovilísticos cuando tienen falta de sueño. Y es más probable que falten a la escuela".

Varios distritos de escuelas secundarias del Área de la Bahía, como Tamalpais Union High, cambiaron la hora de inicio a las 8:30 el otoño pasado. Su superintendente, que está a favor de una hora de inicio más tarde, dice que las mañanas parecen ser menos frenéticas, pero hasta ahora no ha visto un aumento en la asistencia. Ella dice que necesitan más tiempo lejos de la pandemia para ver si la media hora extra está haciendo una gran diferencia.

"A principios de año, algunos de los estudiantes de las escuelas que acababan de asistir todavía se estaban adaptando, no les gustaba", dijo la superintendente Tara Taupier. "Solo porque salían a las 3:40 de la tarde. Y para algunos de ellos sentían que ese era un día muy largo, especialmente en invierno, cuando comienza a oscurecer un poco antes. Pero en general no he escuchado un montón de quejas".

La nueva hora de inicio de las 8:30 no afecta el período cero, las clases que comienzan antes del horario regular de clases.