Nuevas leyes de California en el 2024: más días por enfermedad, aumento de impuestos, entre otras

Los médicos de California que envíen por correo pastillas abortivas a pacientes de otros estados estarán protegidos de ser procesados. Los trabajadores recibirán más licencia por enfermedad remunerada inmediatamente después de un gran año laboral. Y las empresas no pueden despedir a los empleados por consumir marihuana fuera del trabajo.

Estas se encuentran entre los cientos de leyes que entrarán en vigor el 1 de enero en el estado más poblado del país.

Cada año, el gobernador de California, Gavin Newsom, firma cientos de leyes aprobadas por la legislatura estatal. La mayoría entra en vigor el 1 de enero del 2024. Pero a veces los legisladores retrasan la fecha de entrada en vigor de una ley por diversas razones, incluida la de darle a la gente más tiempo para prepararse para las nuevas reglas.

Algunos de los proyectos de ley de más alto perfil aprobados por la Legislatura en 2023 no entrarán en vigor hasta más tarde. Los trabajadores de comida rápida obtendrán un aumento de salario mínimo a $20 por hora el 1 de abril. Está previsto que los trabajadores de la salud vean los primeros aumentos en su salario mínimo el 1 de junio. Ganaron las leyes que exigen a las empresas informar sus emisiones y riesgos financieros derivados del cambio climático. No entrará en vigor hasta 2026.

Un juez federal bloqueó una ley que prohibía portar armas en la mayoría de los lugares públicos pocos días antes de que entrara en vigor.

En 2023, la Legislatura de California aprobó 1,046 proyectos de ley. Newsom promulgó 890 de esos proyectos de ley. Vetó 156 proyectos de ley, o el 14,9%, según estadísticas compiladas por el veterano cabildero Chris Micheli.

Abajo un vistazo a algunas de las nuevas leyes que enfrentan los californianos:

NO TE PUEDEN DESPEDIR POR FUMAR MARIHUANA EN CASA

Algunas pruebas de drogas no determinan si una persona está drogada, sino sólo si esa persona ha consumido marihuana en los últimos días. El legislador de California pensó que no era justo que las empresas castigaran a los trabajadores por no pasar estas pruebas de drogas, especialmente porque la marihuana recreativa es legal en el estado desde 2016. Una nueva ley, que se aprobó en 2022 pero que entra en vigor este año, dice que las empresas no pueden castigar a los trabajadores por no pasar este tipo de pruebas de drogas. Hay excepciones para los trabajadores de la construcción y las empresas que deben realizar pruebas de drogas como parte de contratos federales.

AUMENTO DE IMPUESTOS PARA LOS PERSONAS CON SALARIOS MÁS ALTOS

California tiene un programa de discapacidad a corto plazo que paga a las personas que no pueden trabajar debido a una enfermedad, lesión o embarazo. El programa se financia con un impuesto del 1,1% sobre los salarios. En el pasado, este impuesto solo se aplicaba a salarios por debajo de cierta cantidad, alrededor de $153,000 en 2023. Pero a partir del 1 de enero, una nueva ley, que se aprobó en 2022 pero entra en vigor este año, elimina el límite salarial. Las personas que ganan más de $153,000 al año pagarán posteriormente un impuesto del 1,1% sobre esos salarios.

PROTECCIONES PARA DOCTORES QUE ENVÍEN PÍLDORAS PARA ABORTAR

El aborto ahora es ilegal en 14 estados después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe v. Wade. Pero los médicos y farmacéuticos de California que envíen por correo píldoras abortivas a pacientes en esos estados estarán protegidos de procesamiento o multas. La ley prohíbe a los cazarrecompensas o agentes de libertad bajo fianza detener a médicos de California y llevarlos a otro estado para ser juzgados. Incluso prohíbe a las empresas estatales de redes sociales, como Facebook, cumplir con citaciones, órdenes judiciales u otras solicitudes de registros de otros estados para descubrir la identidad de pacientes que buscan píldoras abortivas.

MÁS DÍAS POR ENFERMEDAD

Los trabajadores en California recibirán un mínimo de cinco días de licencia por enfermedad al año, en lugar de tres, que acumularán una vez que hayan estado empleados durante 200 días. Los defensores de los derechos laborales dicen que el aumento frenará la propagación de enfermedades al evitar que los empleados trabajen cuando están enfermos. Pero los opositores dicen que la ley será otra carga financiera para los empleadores y afirman que algunos trabajadores solicitan licencia por enfermedad cuando no están enfermos.

MATRÍCULA UNIVERSITARIA COMUNITARIA

Los residentes mexicanos de bajos ingresos que viven dentro de 45 millas (72 kilómetros) de la frontera entre California y México serán elegibles para recibir tasas de matrícula estatales en los colegios comunitarios participantes del sur de California según una nueva ley firmada por Newsom. La medida reducirá la carga que supone para los estudiantes recibir educación y capacitación para ayudarlos a prepararse para la fuerza laboral, dicen sus defensores. Se parece a otro programa en el estado que permite que hasta 200 residentes de Nevada que viven en ciertas áreas cerca de la frontera entre California y Nevada reciban tasas de matrícula estatales en Lake Tahoe Community College.

JUVENTUD LGBTQ+ DE CRIANZA

Se requerirá que las familias de crianza demuestren su capacidad para satisfacer las necesidades de salud y seguridad de los niños, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Fue uno de varios proyectos de ley que la Legislatura aprobó este año para ampliar la protección de los jóvenes LGBTQ+. Newsom vetó otro proyecto de ley de alto perfil que habría requerido que los tribunales consideraran si un padre afirma la identidad de género de su hijo en los procedimientos de custodia y visitas.

VIVIENDA ASEQUIBLES EN TERRENOS DE IGLESIAS

Las instituciones religiosas y las universidades sin fines de lucro de California ahora pueden convertir sus estacionamientos y otras propiedades en viviendas asequibles. La nueva ley, que ayuda a estas instituciones a eludir la mayoría de las reglas locales de permisos y revisión ambiental, fue una de varias iniciativas que intentaron abordar la crisis de personas sin hogar en California. Los partidarios de la ley dijeron que servirá como otra herramienta para construir viviendas muy necesarias en el estado, pero los opositores dijeron que la ley elimina el control local sobre los desarrollos de viviendas.

SANCIONES MÁS DURAS PARA LOS DISTRIBUIDORES DE FENTANILO

Los legisladores de California presentaron una serie de proyectos de ley el año pasado destinados a abordar las sobredosis de fentanilo, que están matando a aproximadamente 110 californianos cada semana. Sólo una medida contra los distribuidores llegó al escritorio de Newsom. La nueva ley aumenta las penas para los traficantes que posean más de 1 kilogramo (2,2 libras) de fentanilo. Newsom también firmó proyectos de ley que exigen que los estadios y parques de diversiones almacenen medicamentos para revertir las sobredosis y que los colegios comunitarios y los campus de la Universidad Estatal de California proporcionen tiras reactivas de fentanilo.