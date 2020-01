Nuevamente avistan a un coyote en vecindario de San José

Cámaras de vigilancia captaron el momento en el que un coyote pasaba por el patio delantero de una vivienda en San José.

El hecho se registró el lunes alrededor de las 3:35 a.m., en Hedlund Court en el vecindario de Blossom Valley.

Bryan Thayer, propietario del inmueble dijo que el animal estaba tirando del sistema de irrigación ubicado en el patio.

El viernes pasado, Cindy Wilson, residente del vecindario Willow Glenn, reportó haber visto un coyote caminando por el área de Foxworthy Avenue y Briarwood Drive.

Wilson, quien tiene 20 años viviendo en el área, tomó una foto del animal y dijo que nunca había visto a un coyote en la zona.

La mujer afirmó que llamó a control de animales, sin embargo, le dijeron que no era raro que los coyotes anduvieran por la zona y le recalcaron que no es habitual atraparlos si no actúan de forma extraña.