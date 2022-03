Negocios en San Francisco flexibilizan restricciones de COVID-19

Ante la disminución de los casos de coronavirus y también de las hospitalizaciones, el Departamento de Salud Pública de San Francisco anunció que a partir del viernes, ya no se requerirá prueba de vacunación o una prueba negativa para ingresar al interior de negocios como restaurantes, bares y gimnasios.

“Me siento tranquila porque puedo compartir con mis amigas”, dijo Pilar Vara.

Ella y sus amigas salieron a celebrar su cumpleaños y dijeron que lo hicieron con menos preocupación.

“La verdad es una ventaja porque nos sentimos más libres”, dijo Alin Gomez. “Nos expresamos más. Nos vemos las caras. Interactuamos y me da mucho gusto que puedo convivir con mis amigas.”

Jennifer Perdomo, por su parte, refiere que a más de un año de controles de vacunación aún no deberían dejar de practicarlos.

“Totalmente de acuerdo que si exijan la vacuna para entrar a algún lugar o establecimiento público porque es muy importante para protegernos”, dijo Perdomo.

La medida llega justo cuando se cumple el segundo aniversario de la pandemia de COVID-19, una realidad latente que al decir de varios residentes ya debe tratarse como una enfermedad endémica.

“El que no se quiso vacunar es el que está en riesgo y tiene que ir a buscar su vacuna”, dijo Juan Zabala. “Nosotros que ya nos vacunamos estamos libres de lo que es el contagio. Así que me parece magnífico.”

Por su parte, Eduardo Hernández, gerente de un restaurante ubicado en la calle Valencia aseguró sentirse feliz con la nueva propuesta ya que las restricciones en torno al COVID-19 para locales de ocio disminuyen la clientela.

“Había gente que no venía porque ya no tenían la prueba de vacunación o a veces teníamos un grupo de diez personas y con uno que no la tuviera desafortunadamente no podíamos dejarlo que comieran dentro”, dijo Hernandez.

De acuerdo al Departamento de Salud de San Francisco, el 83 % de la población se encuentra completamente vacunada. Recordemos que el 12 de agosto de 2021, San Francisco se convirtió en la primera ciudad del país en exigir que ciertos negocios mostraran la prueba de vacunación antes de ingresar a sus interiores.

Por su parte, propietarios de establecimientos pueden continuar requiriendo prueba de vacunación o una prueba negativa a su personal y clientes. También el uso de mascarillas.

Mientras las pautas estatales señalan que la prueba de vacunación o un examen negativo serán solicitados para ingresar a eventos en interiores, que reúna a mil personas o más.