Narcan en las bibliotecas combatirá la crisis de Fentanilo en el condado Santa Clara

Medicamento para revertir sobredosis estará disponible en las bibliotecas del condado Santa Clara. Este martes supervisores aprobaron la propuesta como parte de su lucha contra las muertes por fentanilo y como lo mencionó el supervisor Otto Lee, se espera que el Narcan esté disponible en las bibliotecas en unas semanas.

"En este momento no tenemos una fecha completa, pero espero que tal vez 2 o 3 semanas". Asegura Otto Lee, supervisor condado Santa Clara distrito 3.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El supervisor también aseguró que en el 2022 se reportaron alrededor de 200 casos de muerte por fentanilo solo en el condado Santa Clara.

Por esta razón, y con fines de agilizar el proceso de distribución del medicamento, el condado inició entrenamientos a voluntarios y organizaciones el pasado marzo 26 en la biblioteca de Milpitas.

"Ofreció entrenamiento y pudieron distribuir más de 200 Narcan kits a los residentes y organizaciones comunitarias"

Loreto es fundadora de la organización Loreto QD' Brigate en Silicon Valley, quien participó del entrenamiento ofrecido por el condado.

Explicando también la importancia de crear conciencia del daño que produce el fentanilo.

Ana fue una de las voluntarias en la jornada de entrenamiento, y asegura que vale la pena estar informados para poder salvar la vida de una persona.

Ana Naranjo - Residente y voluntaria en Milpitas, dijo que: "No sabemos... como padres, no sabemos cómo reaccionar. ¿Si tenemos a un hijo o a un conocido, uno no tiene ninguna información y tiene que esperar a los paramédicos y cuántas vidas no se han perdido?"

Al usar Narcan, este podría revertir los efectos que produce la sobredosis.

"Se pega directamente a las terminaciones de los pulmones, cerebro y para completamente la respiración", expresó el doctor Ilan Shapiro.

El condado Santa Clara tiene 8 bibliotecas, las cuales todas recibirán el medicamento y capacitación del personal.

Recordemos que el costo del medicamento es de aproximadamente 110 dólares en el mercado, pero en el condado podrá obtenerlo por tan solo 75 dólares. Pero si la financiación estatal fracasa, el condado usará 1.7 millones de dólares para poder distribuir el Narcan a todas las bibliotecas gratuitamente.