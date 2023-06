Partidos del Mundial Femenino 2023 se podrán ver en San Francisco en pantallas gigantes

Buenas noticias para los amantes del fútbol del Área de la Bahía. La ciudad de San Francisco anunció que entre julio y agosto de este año, volverá a contar con Summer of Soccer, un evento para que pueda ver gratis cuatro partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, y que también podrá ver por la señal de Telemundo.

Los juegos serán proyectados en pantallas gigantes que serán colocadas en diferentes puntos de la ciudad. Y para hacerlo todavía más ameno, también se contará con música en vivo, camiones de comida y actividades para toda la familia.

Los encuentros que podrá ver son:

• 21 de julio: EE.UU. vs. Vietnam (The Crossing at East Cut)

• 26 de julio: EE.UU. vs. Holanda (Embarcadero Plaza)

• 5 de agosto: Encuentro de octavos de final (Parque Golden Gate)

• 10 de agosto: Encuentro de cuartos de final (The Crossing at East Cut)

MÁS Y MÁS FÚTBOL

Pero las actividades relacionadas al deporte rey no terminan. El próximo 19 de agosto, la ciudad también volverá a ser sede de la Copa Street Soccer USA, un torneo que dura un día, y que contará con equipos juveniles y de adultos provenientes de zonas desfavorecidas, y que han sido formados a lo largo de un año por la organización Street Soccer USA (SSUA).

Hay que destacar que este torneo se realiza año por año, y también ha tenido como sede otras ciudades como Oakland, Nueva York y Filadelfia.