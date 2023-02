Mujer pide a fiscal reabrir el caso de su hermano que murió a manos de oficiales

Según Amanda Isabel Majail-Blanco, su hermano, Erik Salgado, recibió al menos 40 disparos de parte de oficiales de la patrulla de caminos cuando intentaba estacionar su auto en Oakland.

Salgado era un joven de 23 años, residente de Oakland y según Amanda, tres oficiales de la patrulla de caminos lo balearon en esa ciudad el pasado 6 de junio de 2020.

“Lo balacearon a él más de 40 veces por de frente y por detrás, también estaba con su novia que estaba embarazada y también la balacearon a ella y murió el bebé, pero gracias a Dios que ella sobrevivió eso” declaró Majail-Blanco.

Según ella, Salgado intentaba estacionar su auto cuando los oficiales lo detuvieron en medio de una investigación por robo de auto. Ella desconoce si el auto que manejaba su hermano era robado, pero dijo que aun así, su muerte no se justifica.

“Mi hermano no tenía un arma, estaba buscando parqueo, nada más”

La fiscal de distrito del Condado Alameda, Pamela Price, anunció que reabrirá ocho casos donde civiles murieron a manos de agentes de la policía en ese condado, pero entre ellos no figura el caso de Erik.

“Cuando escuché que mi hermano no estaba [entre los casos a reabrir] me puse un poco triste, porque fue hace dos años que pasó eso y fue una tragedia bien fea” compartió Majail-Blanco, que además dijo sentir frustración ante la situación, que alega que los oficiales que mataron a su hermano no han sido castigados por la ley.

“Erik es un caso de miles de otros casos, [en los] que no hay justicia para ellos y siguen agregando en la lista de nombres y nada pasa y es bien triste” dijo.

Amanda ahora es activista y consejera de la madre de Mario González, uno de los casos que reabrirá el condado, y dijo que no perderá la esperanza de que algún día su hermano recibirá justicia.

“Voy a seguir teniendo fe de que, primero Dios, abran el caso de mi hermano. Vamos a organizar y mandar una rueda de press (sic) para que ella ponga atención al nombre de Erik y también con otras familias que no pusieron en la lista” aseguró.

Por medio de un comunicado, la organización Anti Police Terror Project lamentó que la fiscal no incluyera el caso de Erik y recalcó que los grupos minoritarios siguen siendo los más impactados por el uso de fuerza excesiva por parte de los oficiales, añadió que Erik se merece justicia y pide que los responsables dejen de patrullar las calles.

Por otra parte nos comunicamos con la oficina de la fiscal sobre el caso de Erik y respondieron lo siguiente:

“prometí transparencia y la nueva unidad es el comienzo de lo que el condado alameda ha pedido para responsabilizar a las personas por su mala conducta”