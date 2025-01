“Me mató en vida”: madre llora la muerte de joven arrollado por conductor presuntamente ebrio en Mountain View

Padres hispanos están destrozados luego de que su hijo, de 23 años, fuese arrollado por un conductor presuntamente ebrio en Mountain View.

"Él (el conductor) me mató a mí en vida", dijo entre lágrimas Petrona Martínez, madre del joven.

Jorge Miguel Vallecillo Martínez salió a trabajar el 19 de enero como normalmente lo hacía.

"Como todos los días, se levantó, fue a mi cuarto, y me dijo madre, él me decía madre ´ya me voy a ir´. Yo me levanté y le dije Jorge ten cuidado mi amor porque el día está nublado y él se sonrío con una sonrisa que nunca voy a olvidar", recordó Petrona.

Sin embargo, la pesadilla comenzó cuando recibieron una llamada.

"Le queremos informar de que Jorge tuvo un accidente, y yo cuando dije un accidente, dije yo a lo mejor fue en el carro, pero no fue así", dijo Miguel Vallecillo, padre de Jorge.

Su familia explicó que Jorge trabajaba como guardia de seguridad caminando por el campus de Google en Mountain View cuando un vehículo lo arrolló mortalmente muy cerca del anfiteatro Shorline.

"Nos quitó a mi hijo, mi hijo tenía futuro, el día de mañana iba a empezar su colegio, él era nuestro sustento, él nos ayudaba en lo que él podía", dijo Petrona.

En medio del dolor, esta familia hondureña pide justicia.

"No es justo que esta persona nos haya hecho tanto daño, él destruyó nuestra familia, el me mató a mí en vida", afirmó Petrona.

Según la policía de Mountain View el sospechoso huyó de la escena, pero lograron localizar el vehículo, y ahora Erick Barrios, de 42 años, está en la cárcel principal del condado Santa Clara.

La familia dijo que abrió una cuenta en línea para recaudar fondos y espera la ayuda de la comunidad.

"Lo que le pedimos a la comunidad es que nos ayuden para que podamos darle una sepultura digna a él", aseveró Miguel.

Entre lágrimas y con el dolor que solo una madre puede sentir al perder a su hijo, hoy pide a la comunidad conducir con responsabilidad.

"Por favor no beba y maneje, porque como esta persona nos hizo daño a nosotros, usted se lo puede hacer a otra gente humilde, otra gente que cría sus hijos con amor", sostuvo Petrona.