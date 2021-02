Miles personas faltan a sus citas para obtener la vacuna en el condado Santa Clara

Miles de personas faltaron a la cita para obtener la vacuna durante el fin de semana en el condado Santa Clara.

Autoridades informaron que, del 8 al 12 de febrero, un total de 4.517 personas no se presentaron a sus citas.

“Las citas que a veces se cancelan o si la persona no puede llegar entonces lo que hace el condado es que evalúa cada día cuántas citas se van abriendo para que esas vacunas lleguen cada día a un brazo necesitado”, aseguró Magdalena Carrasco, concejal de San José.

Aproximadamente el 10% de las citas de vacunas realizadas en los sitios administrados por el condado no se presentan, y debido a eso, el sábado en el recinto ferial del condado Santa Clara había alrededor de 300 vacunas adicionales que ya estaban descongeladas y expiraban al día siguiente.

Para evitar la perdida de estas vacunas, empleados del condado fueron contactados para que acudieran a las instalaciones de los terrenos de la feria para ser vacunados.

El defensor público del condado, Brett Hammond, recibió la vacuna.

"Estoy emocionado", dijo. “Mi mamá vive a diez minutos y no he podido abrazarla en un año. Para poder reunirme con mi familia, pero no creo que deba reducirse a que me avisen a las 4:00 p.m. un sábado que hay dosis extra. Creo que los defensores públicos deberían conseguirlo porque tienen mucha exposición ".

El condado dijo que no sabe por qué hay tantas ausencias. Una posibilidad es que las personas puedan estar haciendo varias citas por temor a que se cancele una.

Funcionarios informaron que, aunque las personas faltaron a las citas, no se desperdiciaron dosis.

