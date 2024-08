Más de 34 mil estudiantes inician el año escolar en el Distrito Escolar Unificado de Oakland

Hoy, más de 34 mil estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Oakland dieron inicio a un nuevo año académico, marcando el regreso a las aulas con una mezcla de emoción y preocupación. El primer día transcurrió con normalidad en las 84 escuelas del distrito, aunque el grave déficit presupuestario plantea inquietudes sobre el futuro.

Los niños regresaron a las aulas después de unas merecidas vacaciones, listos para enfrentar nuevos desafíos.

Brian May, estudiante de la región, expresó su optimismo al decir: "Mi primer día de escuela ha estado bien". Por otro lado, Dairy Daines confesó que preferiría haber tenido más tiempo libre: "Sí, quería más vacaciones". Para las familias, el regreso a la escuela es una fuente de orgullo y alegría. Tahnee Camacho, madre de dos estudiantes en la escuela pública de Oakland, expresó su satisfacción: "Estamos muy felices de que nuestros hijos asistan a las escuelas públicas de Oakland. Estamos orgullosos de que sean parte de este sistema educativo".

La escuela Bret Harte ha estado preparándose durante meses para este inicio, enfocándose en fortalecer el sentido de comunidad entre los estudiantes y el personal. Sierra Thai-Binh, subdirectora de Bret Harte, comentó: "Durante los primeros dos días, los alumnos participarán en clases de asesoría para mejorar las relaciones entre ellos y con los adultos". Además, este año, el distrito ha introducido nuevas clases de arte escénico en sus planteles educativos, ofreciendo a los estudiantes más oportunidades para explorar sus talentos y creatividad.

Sin embargo, el Distrito Escolar Unificado de Oakland enfrenta un desafío significativo con un déficit presupuestario de más de 50 millones de dólares. Esta situación ha generado inquietud sobre posibles recortes o consolidaciones de escuelas en el futuro cercano.

John Sasaki, portavoz del distrito, admitió que la situación es compleja y que aún no se han tomado decisiones definitivas sobre posibles ajustes. "No sabemos aún qué medidas se tomarán. Será la directiva quien decida el curso de acción, aunque no se ha establecido un calendario para discutir estas decisiones", comentó Sasaki.

A pesar de la incertidumbre financiera, los maestros están comprometidos a ofrecer la mejor educación posible. "Estamos listos para dar lo mejor de nosotros para seguir formando a nuestros estudiantes", afirmaron, subrayando su dedicación a la educación y al bienestar de los alumnos. El Distrito Escolar Unificado de Oakland comienza este año con un claro sentido de propósito y una determinación de enfrentar los desafíos que se presenten, con la esperanza de que el apoyo de la comunidad y el compromiso de los educadores ayuden a superar las dificultades financieras y asegurar un futuro prometedor para todos sus estudiantes