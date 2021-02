Los Rakas: una mezcla de talento, pasión y amor a las raíces africanas

Hace 15 años dos primos panameños decidieron emprender un nuevo rumbo y llegaron a Oakland con una maleta llena de sueños y esperanza.

Siendo adolescentes, Raka Dun y Raka Rich, decidieron dar a conocer su cultura afrolatina a través de su música y la letra de sus canciones.

“Somos dos primos de Panamá, inmigramos para acá para Oakland california cuando teníamos 13 y 14 años. Oakland, California nos brindó su apoyo, y desde aquí expandimos nuestra música por todo el mundo”, aseguró Raka Dun.

Los Rakas impulsan un sonido latino urbano que es mezcla de rap, hip-hop, reggae y música dancehall.

A través de las letras de sus canciones buscan llevar un mensaje al mundo entero.

“Yo soy inmigrante, y se me trata a mí como si soy maleante. Las cosas han cambiado, pero hay echar pa’lante, sueño americano, yes, es el sueño americano”, dice una de sus canciones.

Y aunque durante su carrera musical no todo fue fácil lograron salir adelante con perseverancia.

“A veces no teníamos qué comer, pero teníamos producto, teníamos CD entonces los vendíamos y ya conseguíamos 50 dólares y podíamos comer”, aseguraron.

Los músicos explicaron que su cultura afrolatina ha sido la inspiración para dar a conocer esta cultura que muchos desconocen.

“Los afrolatinos fueron los que empezaron esta cultura, pero no son los que están el mainstream, no son los que están en los awards. pero eso nosotros lo usamos como inspiración, no nos sentimos como víctimas ni nada de eso”, indicaron.

Ambos reconocen que la historia afrolatina se cuenta poco y que desde las aulas se debe educar a las nuevas generaciones.

“Es algo que no se enseña mucho en la escuela. Por ejemplo, a mí me dicen: hey, dónde aprendiste español, entonces bastante gente es ignorante a la cultura y a nosotros nos gusta educar a la gente”, afirmaron.

Aunque ser afrolatinos lo llevan tatuado en la piel, la música de los Rakas es un lenguaje universal e inclusivo donde todos son bienvenidos.

“No solamente porque estamos hablando de ser afrolatinos es que no nos interesan los demás, no es eso. A veces la gente se confunde con el mensaje, nada más porque decimos que somos afrolatinos es que le presten atención a lo que nosotros le hemos brindado al mundo”, expresaron.