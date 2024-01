Inundaciones causan destrozos en la comunidad de Guerneville  en el condado Sonoma

Una de las comunidades más afectadas por las copiosas lluvias registradas el domingo en la noche fue la de Guerneville en el condado Sonoma.

Allí algunos de los residentes se levantaron en la madrugada cuando los alertaron sobre el nivel alto del agua.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

John Jones asegura que alrededor de las 2:00 a.m., tocaron a su puerta para avisarle que su casa estaba inundándose.

"Fácilmente pueden ser como unos $1,000 (en perdidas) en herramientas, además de eso tengo aquí una aspiradora, la sopladora de hojas, una moto, el refrigerador solamente cuesta unos $600 todo se dañó", dijo Jones.

Jones agregó que lamentablemente, aunque tiene seguro de arrendatario este no cubre Inundación pues le pedían $800 por adelantado, así que las pérdidas saldrán de su bolsillo.

Tony Ayala, residente asegura que tuvo que correr para mover sus autos. Él dice que el año pasado vivieron una inundación similar

Estos vecinos dicen sentirse frustrados de que esta situación se repita cada temporada de lluvias.

"Y se sale siempre cada año, siempre se sale el agua ahí, no han llegado a algo más para que no pase esto", afirmó Oralia Pérez Flores, residente de Guerneville.

Personal de la Cruz Roja llegó a proveer materiales para limpieza, mientras que también se hizo presente una representante de la supervisora Hopkins a quien le corresponde esta zona.

"Para ver cómo podemos hacer una mejor ayuda porque no es humanitario que las personas que viven dentro de esta comunidad de Guernville y no sólo esta área, ahorita solamente fueron dos días de lluvia y no fue una lluvia pesada, pero ha desplazado a familias qué podemos hacer para mejorar este tipo de Vivienda", dijo Lupe Catalan, representa supervisora Hopkins.

Las escuelas también se vieron afectadas y cerraron todo el día, entre tanto los comerciantes minimizaron la situación

"Hoy estamos operando normal en esta zona, una inundación usual de pequeños arroyos, pero los negocios, hoteles están abiertos, y de hecho ni llueve, el cielo está azul", afirmó Mags Vanderveen, presidente Russian River Chamber.