“Llegaremos hasta las últimas consecuencias”: continúa huelga de hambre para evitar desalojos de La Pulga de San José

Por segundo día consecutivo, un grupo de jóvenes, hijos de vendedores del mercado La Pulga continúan en huelga de hambre para exigir que no se apruebe la construcción de un complejo comercial y habitacional en los terrenos del mercado.

“Ahorita estamos haciendo todo lo posible para que los vendedores no pierdan su trabajo y no pierdan su forma de vivir”, aseguró Mariana Mejía, vicepresidenta de la Asociación The Flea Market Vendors.

Mariana es hija de vendedores de La Pulga asegura que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias.

Los manifestantes piden un plazo de 90 días y ser incluidos en las negociaciones que llevan a cabo la ciudad y los dueños del mercado.

David Cohen, concejal de la ciudad, presentó ante los vendedores un plan de 5 acres y $2,5 millones que los propietarios del mercado le ofrecerá a los trabajadores de La Pulga.

“Pero también, esos cinco acres nunca han impuesto palabras que van a ser para los vendedores, o la renta va a ser baja para los vendedores y entonces van a decidir planes que no son eficientes o que no están completos y que ocupan más tiempo para que hagan lo correcto”, indicó Mejía.

Sin embargo, a pesar de la propuesta, los comerciantes del lugar aseguran que necesitan por lo menos 30 acres de espacio para que todos puedan ser incluidos.

“Si tenemos que estar aquí 15 o un mes o dos meses, estamos listos para hacer lo correcto para nuestra comunidad”, aseveró Mejías.

Si el proyecto es aprobado alrededor de 400 vendedores podrían ser desalojados.

Se espera que miembros del Concejo de la ciudad decidan el futuro del mercado el marte en horas de la noche.