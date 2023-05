Escuela en Livermore busca crear conciencia entre estudiantes ante el peligro del fentanilo

Estudiantes de la preparatoria Granada en Livermore conocieron de primera mano las devastadoras consecuencias del fentanilo.

Un video de casi seis minutos, producido por la policía, fue el que se presentó el miércoles a los estudiantes en el que se relata la historia de Coreen O'rourke, quien fue alumna de este plantel y quien hace cuatro años murió por culpa del fentanilo.

“El video está muy triste, te abre los ojos”, dijo José García, estudiante del doceavo grado.

El joven agradeció la información que les dieron ante los riesgos que corren.

“Como drogas que nunca he visto me las han presentado a mi cara y nunca he visto cosas así hasta que me metí a la high school”, dijo José.

En el video la madre de Coreen explica cómo solo un pequeño monto de este polvo es letal, según las autoridades es 50 veces más poderoso que la heroína y estuvo relacionado a más de 5,000 muertes en California durante el año 2021.

Pero además del video, la propia madre de Coreen se hizo presente en la escuela, recibiendo el apoyo y solidaridad de varios estudiantes para quienes ella tiene un mensaje.

“Sé que es importante para ustedes ser populares y ponen mucho cuidado a lo que se dice de ustedes, pero usar drogas no es el camino, si es lo que sus amigos quieren, quizás deben cambiar de compañía”, indicó Coreen.

Solo en Livermore, la policía tuvo en 2021, cuatro llamadas relacionadas a este opioide, al siguiente año ese número se triplicó por lo que la alianza con las escuelas es fundamental.

“Cuando los estudiantes entran al primer año de preparatoria reciben clases de prevención de uso de drogas, pero eso no es suficiente y ahora claramente hay una necesidad de más información en este tema”, explicó Clark Conover, director de la escuela.

Los panfletos explican que pastillas falsas que incluso parecen dulces están contaminadas con fentanilo con el propósito es crear más adicción.

Según la DEA, análisis de laboratorio indican que 4 de 10 píldoras tienen una concentración letal.

Parte de lo que podemos hacer como padres es ayudarle a nuestros hijos a construir un plan de escape si se ven presionados por sus amigos para consumir una de estas drogas.