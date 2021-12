Liberación de 3 sospechosos de homicidios genera descontento en San José

Tres sospechosos de homicidio fueron liberados de la cárcel gracias a un programa judicial que les permite la libertad imponiéndoles o no fianzas.

Eefrain Anzures fue acusado de asesinato después de lo que la policía describe como un incidente de ira al volante que terminó en un arrollamiento mortal el 31 de octubre.

En los documentos de la corte, el juez dispuso que Anzures continuara bajo arresto domiciliario con pocas restricciones.

Alfred Castillo, supuesto cómplice de Anzures, también salió en libertad bajo un programa llamado “SORP” por sus siglas en inglés, que le permite la libertad bajo supervisión.

Estas liberaciones han provocado que suenen las alarmas en el Departamento de Policía de San José, ante la gravedad del crimen que presuntamente cometieron estas dos personas.

“No es algo que es un robo pequeño. Esta es la muerte de alguien en nuestra comunidad. Nosotros vamos a seguir trabajando duro para mantener nuestras comunidades seguras”, aseguró Anthony Mata, jefe de policía de San José.

A este caso, también se le une el de Margarita Santillan, quien enfrenta cargos de homicidio por un hecho ocurrido el 11 de agosto en el área de Littlewood Street.

Santillan fue liberada con una fianza de $100,000.

“Parece que hay un componente de autodefensa en ambos casos. Estas personas no tenían antecedentes serios y no tienen antecedentes de no comparecer”, explicó Steven Clark, analista legal.

Clark aseguró que en ambos casos se está utilizando el argumento de defensa propia y los acusados no tienen récords criminales serios.

El analista explicó que gracias al caso conocido como The Humphries que llegó a la Corte Suprema, hace un año hubo un cambio en el proceso de libertad bajo fianza por lo que casos similares a los anteriormente expuestos pueden continuar ocurriendo.