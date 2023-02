¿Legalizar o no la prostitución?: buscan solución ante aumento de trabajadoras sexuales en calles de San Francisco

El aumento de las trabajadoras sexuales en las calles de San Francisco está causando preocupación entre los vecinos del vecindario de La Misión.

Residentes aseguran que la presencia de estas mujeres se ha acentuado en el área de Capp Street y aseguran que muchas hacen sus necesidades en las esquinas de las calles.

“Nos sentimos inseguros no sabemos qué clase de gente este viniendo”, aseguró una madre de familia.

La residente asegura que siente temor de dejar salir en la noche a su hija, de 19 años, ya que teme que un hombre le falte el respeto.

Y aunque el problema no es nuevo, la proliferación en los últimos seis meses ha hecho el problema crítico, como lo comprobó la oficina de la supervisora de ese distrito, Hillary Ronen.

“La supervisora y yo caminamos la semana pasada, y contamos casi 100 mujeres ahí afuera, y el tráfico, vimos violencia”, aseguró Santiago Lerma, asistente de Ronen.

Ante esta situación, la supervisora esta tomando medidas que comenzarán a aplicar durante el fin de semana.

“Van a haber 5 policías en moto y también vamos a cerrar la calle entre 18th Street y 23rd Street sobre la Capp Street. No más no se puede acceder por el sur, solo por el norte, creemos que eso va a parar a los hombres de cruising”, indicó Lerma.

Sin embargo, la supervisora Ronen considera medidas más profundas, como la de legalizar el trabajo sexual, una propuesta que ha sido bien recibida por algunas personas.

“Porque ellas no dependerían de un padrote que las explote, pobres mujeres, seria fabuloso para ellas”, aseguró Claudia Martínez, quien apoya legalizar el trabajo sexual.

Aunque no todos están de acuerdo con la medida.

“No se me hace justo ni nada, porque estamos en una ciudad donde hay mucho trabajo, y si la gente no quiere trabajar, es porque no le gusta trabajar no porque tenga necesidad de prostituirse o vender su cuerpo”, aseguro una residente que no está de acuerdo con la propuesta.

Una integrante de la comunidad transgénero de San Francisco se opone a legalizar este trabajo.

“Yo conozco a varias que tienen enfermedades y no les importa infectar a otras personas, yo soy transgénero pero tengo hermanas , sobrinas y no me gustaría que por que su pareja anda con trabajadora sexual ellas paguen el plato roto”, aseveró.

Ronen presentará una resolución la próxima semana instando al estado a cambiar el código penal, descriminalizando esta actividad.