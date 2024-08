La policía insta a conductores a estar atentos a medida que comienza el año escolar

Las escuelas están en sesión en toda el Área de la Bahía, y lo más importante este año es el bienestar y la seguridad de los estudiantes.

“En este regreso a clases [a veces] nos olvidamos de los pequeños detalles,”, dijo Oficial Alma Solorio de la Patrulla de Caminos de California. “Entonces hay que mantenernos precavidos para que así todos lleguemos por regreso a casa, sanos y salvos. Y cuando los niños regresan a clases, el tráfico aumenta. Entonces, cuando hay más tráfico, la probabilidad de tener un accidente es mucho más alta”.

El año escolar comienza pocos días después de que un niño de 11 años de San José fuera atropellado y muerto por un camión.

El accidente fatal ocurrió el martes en Camden Avenue cerca del vecindario de Cambrian Park, según el Departamento de Policía de San José. El niño fue atropellado cerca de un paso de peatones por una camioneta Chevy 2006 mientras cruzaba la calle en un scooter.

Ahora, con las clases en sesión, Solorio dijo que los conductores deben estar atentos a las señales de tráfico y los cruces.

“La velocidad es 25 millas por hora en la zona cuando los niños están presentes, pero a veces no sabemos si hay otras actividades como fútbol o basquetbol”, dijo. “Entonces en todo momento hay que tener está velocidad presente y si hay mucho tráfico, disminuir la velocidad menos de 25 millas por hora, porque no sabemos si un pequeño puede cruzar la calle y no está atento”.

Pam Foley, miembra del Concejo de San José, envió un correo electrónico a las familias instándolas a permanecer vigilantes.

"A nuestros hijos les pueden pasar cosas en las calles", dijo Foley. "Ocurrió este horrible accidente. Este niño murió, y era completamente prevenible. Así que ese es mi mensaje, conduzca con seguridad".