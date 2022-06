Investigan misteriosas muertes de pelicanos en California

Expertos intentan determinar la muerte de varios pelicanos en el Área de la Bahía y al sur de California, mientras reciben a cientos de estas aves como pacientes en centros de cuidado y rehabilitación de vida salvaje.

“Ahora mismo tenemos un número de pelicanos marrones más alto de lo usual, como se ven a mis espaldas. Han llegado grandes grupos de esta especie, ya son 270 pelicanos que han llegado desde mayo 12 a dos instalaciones que tenemos ubicadas en California”, JD Bergeron, vocero de International Bird Rescue.

De estos 30 pelicanos de los 270 han llegado al Centro de Rehabilitación al este de la Bahía, en la ciudad de Fairfield, el resto han llegado a los centros de Los Ángeles.

Una de las razones por las que se puede estar registrando esta cantidad de aves en mal estado de salud se podría deber al cambio climático y a la mano del hombre.

“Los pelicanos han estado hambrientos, y frecuentemente con heridas secundarias; especialmente con líneas de pesca o anzuelos y muchas de las aves murieron después de llegar al centro”, explicó Kyra Mills, vocera de Oiled Wildlife Care Network- UC Davis.

Según expertos, uno de los datos más llamativos de estas muertes es la edad de los pelicanos fallecidos pues dicen que es más común ver la muerte de especies de temprana edad o menor a 1 año y que las víctimas más recientes ya son adultos jóvenes, de 2 a 3 años.

“Me gustaría pensar que estos pelicanos nos están trayendo un mensaje de cómo está la salud de nuestros océanos. Algo no está bien, no sabemos qué es, pero la buena noticia es que no parece ser parásitos inusuales, ya hemos podido liberar a 12 individuos a su estado natural. Solo nos queda averiguar qué ha estado pasando”, indicó Bergeron.

¿CÓMO IDENTIFICAR SI UN PELICANO NECESITA ASISTENCIA?

“El público puede ayudarnos muchísimo para identificar a los pelicanos que están enfermos y necesitan ayuda. Generalmente bien activos; entonces, si uno trata de acercarse ellos se van, se van volando”, explicó Mills.

¿DÓNDE REPORTAR A UN PELICANO QUE SE ENCUENTRE EN PELIGRO?

San Diego: Equipo de rescate de SeaWorld San Diego: 1 (800) 541-7325 o SWC.Rescue@seaworld.com

Orange: Centro de Atención de Humedales y Vida Silvestre: (714) 374-5587

Santa Bárbara y Ventura: Red de Cuidado de Vida Silvestre de Santa Bárbara: (805) 681-1080

San Luis Obispo: Pacific Wildlife Care: (805) 543-9453

Los Ángeles: Rescate Internacional de Aves (San Pedro): (310) 514-2573

San Francisco Bay Area: Rescate Internacional de Aves (Fairfield): 707.207.0380

Autoridades también recomendaron a las personas a no intentar remover líneas de pesca, alimentar o tomar fotografías con estas aves, ya que puede ser nocivo para ellas.