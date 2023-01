Inquilinos exigen más protección contra los desalojos de viviendas

Inquilinos y organizaciones comunitarias que los apoyan salieron hoy a reclamar que se les brinden más protecciones contra los desalojos de vivienda.

Piden que como en otras jurisdicciones, haya una ley de "causa justa" en su área.

Armados de matracas, así protestaban hoy inquilinos de áreas no incorporadas del condado alameda como Cherryland y Ashland. también conocida como la zona Eden.

Paulina Jacobo/Residente de Ashland dice que: es injusto que muchos se queden sin hogar, madres que son solteras, que son trabajadoras les ha llegado papel que en 3 días quieren que desocupen su casa, eso es injusto.

Piden que se apruebe una ley de causa justa para su área, que solo permita el desalojo de la vivienda, cuando haya una violación, como la falta de pago.

Miedo a que te saquen con tu familia, por eso es que te detienes de pedir cosas, asegura Verónica Villareal, Residente del Área Eden

Inquilinos como Verónica explican que, si se pasa esta ordenanza, se sentirían más tranquilos de hacer los reclamos a los que tienen derecho.

Han sido varias cosas, ahorita lo que más nos afecta es que no tenemos agua caliente desde el sábado, frustrante, mandas la orden, dos opiniones iguales, el cilindro no sirve, te mandan otra opción, el dueño no quiere aprobar.

Reclamos que muchas veces se abstienen de hacer.

“Tengo miedo a represalias, que me suban la renta, que me pongan algo mal en mi historial, que me saquen, tengo miedo”.

Organizaciones comunitarias dicen que llevan impulsando esta ordenanza desde el verano pasado, en diciembre ya se hizo la primera votación con éxito, pero mañana viene la segunda que la ratificaría o no.

Se necesitan 3 votos de 5 para para aprobar esta ordenanza y aunque ellos creían que los tenían asegurados, temen que ya no.

Y es que en el nuevo ano cambio la composición de la junta de supervisores, por lo que la manifestación hoy fue enfrente de la oficina del nuevo miembro, Lena Tam, quien temen no los apoyará dado sus alianzas de campaña.

María Miranda de la Organización "My Eden Voice" dice que: “a nosotros nos preocupa mucho que está recibiendo fondos de grupos de propietarios”.

Tratamos de comunicarnos con la supervisora Tam pero no nos respondió.

Estos manifestantes lograron conectarse con ella y su oficina vía telefónica.

Pero al final no son muy optimistas pues se limitó a decir que protegerá a las familias “a su manera", dijo apoyar la ley ab1482...esta amplio a nivel estatal estas protecciones, pero según estos grupos es insuficiente para esta área pues excluye a los inquilinos que viven en casas...que aquí son muchos.

60 por ciento de inquilinos en el área no incorporada porque son renteros de casas

De todas maneras, la hora de la verdad será mañana en la votación final.