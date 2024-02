Incendio de 2 alarmas en complejo de apartamento deja 3 heridos en San José

Un incendio en un complejo de apartamentos dejó a tres personas heridas el miércoles en la mañana en San José.

El siniestro se registró alrededor de las 10:11 a.m., en la cuadra 1100 de Oakmont Drive al oeste de la ciudad.

Las llamas iniciaron en un apartamento, sin embargo, dos viviendas cercanas sufrieron daños debido al humo.

Las víctimas del incendio sufrieron heridas leves, pero rechazaron ser trasladadas al hospital.

Un total de 7 personas, un gato y un lagarto resultaron desplazados.

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación.

