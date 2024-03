Impulsan aprobación de ordenanza que brindaría protecciones a inquilinos en Antioch

El martes, el Ayuntamiento de Antioch considerará crear una ordenanza de desalojo por causa justa que agregaría protecciones para los inquilinos dentro de la ciudad, y los defensores de los inquilinos se manifestarán antes de la reunión.

Los defensores de la ordenanza aseguraron que podría proteger a los inquilinos de desalojos sin culpa y evitar que algunas familias se queden sin hogar.

Grupos de defensa de inquilinos planean asistir a la reunión para compartir sus experiencias y describir cómo la aprobación de tal ordenanza afectaría sus vidas.

"Durante los últimos meses, hemos estado hablando con la gente, escuchando historias sobre la falta de protección en la ciudad y las preocupaciones que tiene la gente sobre quedarse sin hogar", dijo Luis Fernando Anguiano, asociado de comunicaciones a nivel estatal de la Alianza de Californianos por Acción de Empoderamiento Comunitario.

La Ley de Protección de Inquilinos de California de 2019 (AB 1482) ya exige que los propietarios tengan una causa justa antes de rescindir los arrendamientos, y esa ley estableció dos tipos de desalojos permitidos: "con culpa" y "sin culpa".

Un ejemplo de desalojo con causa justa por culpa podría incluir falta de pago del alquiler o conducta maliciosa en la propiedad, mientras que un desalojo por causa justa sin culpa podría ser cuando el propietario tiene la intención de regresar a su propiedad y sacarla del alquiler, del mercado o para completar renovaciones.

Ethan Silverstein, abogado senior del Centro de Servicios Legales del Movimiento de California, dijo que si bien apoya la AB 1482, existen algunas lagunas jurídicas graves y las protecciones no se aplican a todos.

"No se aplica a la mayoría de las viviendas unifamiliares", dijo. "No se aplica a la mayoría de los condominios. No se aplica a la mayoría de las propiedades que se construyeron en los últimos 15 años. No se aplica para servir en viviendas subsidiadas. Así que hay muchas personas que simplemente no tienen protección de cualquier causa justa a nivel estatal".

Organizaciones de defensa de inquilinos y políticas y de igualdad racial como ACCE Action, Rising Juntos, East Bay Alliance for a Sustainable Economy, Monument Impact y Movement Legal, junto con residentes de Antioch y líderes religiosos, han estado presionando para que se establezca una ordenanza que proteja a los inquilinos de no-infracciones innecesarias, desalojos por culpa, como renovaciones para eludir las prohibiciones de aumento de alquiler para inquilinos de larga data.

"Estas son realmente protecciones contra las personas sin hogar; son bastante de sentido común", continuó Silverstein. "Hay mucho trabajo para hacerlos sonar realmente radicales y extremistas. Pero al final del día, lo que esto realmente dice es como, 'oye, ya sabes, ten una razón antes de dejar a una familia sin hogar'".

Ciudades de California como Richmond, Baldwin Park, Bell Gardens y Oxnard ya han establecido ordenanzas de desalojo por causa justa, que fueron citadas en el informe del personal de Antioch sobre el tema. Algunas de sus protecciones adicionales para inquilinos han incluido la prohibición de desalojos para los propietarios que se mudan cuando los inquilinos han sido inquilinos legales durante un número definido de años y son ancianos, discapacitados, enfermos terminales o tienen hijos menores; aumentar la cantidad de asistencia para la reubicación o permitir que los propietarios infractores enfrenten sanciones civiles y penales.

Silverstein continuó señalando que el movimiento detrás de los derechos de los inquilinos en Antioch ha sido poderoso y ha resultado en grandes victorias para los residentes.

"Esto ha sucedido porque los inquilinos, en su mayoría de propiedades de bajos ingresos, han llenado el ayuntamiento una y otra vez", dijo. "Y así es como ocurren las protecciones a los inquilinos. Es cuando los inquilinos se reúnen y se organizan colectivamente. Así sucedió en Antioch, y esa es realmente la mejor manera de hacer realidad estas protecciones de sentido común".

El consejo considerará si ordenar al personal de la ciudad que comience a redactar una ordenanza de desalojo por causa justa durante su reunión programada regularmente el martes a las 7:00 p.m.