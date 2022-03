Iglesias no exigirán el uso del tapabocas a sus feligreses durante el Miércoles de Ceniza

Iglesias a lo largo del Área de la Bahía celebrarán el Miércoles de Cenizas con menos restricciones que el año pasado cuando debían controlar el número de feligreses que acudían a las misas y el uso de mascarillas.

“Es la primera vez que no se va a requerir usar mascarilla para entrar al templo, entonces si es algo grande para nosotros”, aseguró Oscar Cantu, obispo de la Diócesis de San José.

El año pasado, muchas iglesias suspendieron la imposición de la ceniza en la frente como medida de precaución, sin embargo, este año habrá opciones para quienes deseen recibirla.

“Si acaso la persona prefiere que no se le imponga en la frente, pueden bajar la cabeza y se la imponemos arriba de la cabeza”, explicó Cantu.

La decisión fue celebrada por los feligreses que extrañaban esta tradición.

“Extrañé el año pasado que no fue normal, me da gusto que vuelva porque es costumbre se me hace algo bonito”, aseguró María de los Ángeles Poblano, feligrés.

Las iglesias aún tendrán algunos protocolos como la distancia entre miembros del coro y el público, y quienes distribuyen la comunión o la ceniza usarán tapabocas.

“Nos han recomendado que mantengamos las ventanas y puertas abiertas para que haya ventilación”, dijo Moisés Agudo, vicario de los Hispanos en San Francisco.