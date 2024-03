Enfermeras planean huelga de 3 días en el condado Santa Clara

Enfermeras del condado Santa Clara planean declararse en huelga de tres días a principios de abril, según aseguraron a través de un comunicado de prensa del lunes.

La huelga de tres días está prevista del 2 de abril al 4 de abril de abril.

"La huelga se anunció por prácticas labores que no son justas", aseguró Gardenia Ángeles, enfermera.

Las enfermeras aseguraron que buscan mayores niveles de personal, mayor seguridad y mejores salarios y beneficios.

"La mayoría de los temas ya han sido acordados, temas de seguridad, ya firmaron esa parte del acuerdo en enero, hay muchos temas que ya han sido acordados", explicó María Leticia Gómez, directora de comunicaciones del condado.

En febrero, el 97% de los miembros votantes de la Asociación Profesional de Enfermeras Registradas apoyaron la autorización de una huelga, según el comunicado.

Hay más de 3,750 enfermeras en el Sistema Hospitalario y de Salud del condado Santa Clara representadas por la RNPA. Han estado en negociaciones contractuales con el condado desde octubre, cuando expiró su último contrato.

En la más reciente, el condado emitió una propuesta, la cual fue rechazada por el sindicato de enfermeras.

"La semana pasada un mediador con el que hemos estado trabajado por varias semanas se les dio una oferta que el mediador considera es justa y sustentable para ambas partes y aun así 24 horas después ellos la rechazaron y decidieron anunciar un paro laborar", dijo Gómez.

El condado dijo que desde los 2020 enfermeros han recibido un aumento salarial de un 30%.

"En estos momentos tenemos un déficit estructural de casi $250 millones , entonces no podemos darles más de lo que les estamos ofreciendo que es 13,6%. Y quisiéramos darles más es que no queremos es que no hay, queremos asegurarnos de que haya fondos para otras negociaciones con otros grupos", indicó Gómez.

La huelga podría costarle al condado millones de dólare y tendrían que capacitar a enfermeras temporales.