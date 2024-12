Organización distribuye juguetes para familias necesitadas de Hayward

Por 18 años la organización La Familia ha brindado regalos de navidad gratuitos a los niños menos favorecidos en el área de Hayward.

“Empezamos con 150 niños y en la actualidad más de 600 niños”, dijo Evelia Servin, vocera de la organización La Familia.

Este año ya trabajan a toda máquina para llevar alegría y alivio a más familias, pero la gente tiene que inscribirse para la entrega.

“Toda la gente se tiene que inscribir para saber cuántas bolsas hacer, porque nosotros personalmente agarramos esta familia son 5 niños, esas son las edades y una persona llena la bolsa”, explicó Servin.

El viernes 6 de diciembre será el único día disponible para inscribirse.

“Abrimos la registración que va a ser mañana, se abre de 9:00 a.m., a 12:00 p.m., pero yo sé hay gente que no sabe, no puede, también abrimos aquí para que se inscriba personalmente para los juguetes, tiene que registrarse para ponerse en la lista”, aseguró Servin.

Los regalos serán solo para niños hasta los 10 años de edad, de familias de bajos ingresos que vivan en las áreas de Hayward y sus alrededores como Cherryland y Ashland.

“Tratamos de darles un juguete grande, luego otro más pequeño y tenemos muchas cosas para llenarles, tenemos libros, plastilina”, dijo Servin.

Los regalos se entregarán el 22 y 23 de diciembre después de ser recolectados con donaciones de varias organizaciones como los bomberos y la policía.

“Siempre necesitamos de niños y niñas entre 8 y 10 años son los más difíciles de encontrar”, enfatizó Servin.

Las personas pueden donar maquillaje, y para los niños, muchas veces son headphones, speakers, pelotas para fútbol, basquetbol y béisbol.

Para inscribirte y optar por estos juguetes escanear el código QR que aparece en la imagen de abajo.