“Me lo mataron”: madre hispana pide justicia tras muerte de joven de 15 años en Hayward

Una familia hispana pide justicia luego de la muerte de un joven, de 15 años, ocurrida hace más de un año en Hayward.

Los logros y pasatiempos de Erick Portillo decoran el hogar de su madre quien se prepara para recibir otra navidad sin él.

“Tenía mucha energía ese niño, jugaba deportes”, aseguró Brenda Ángulo, madre de Erick.

El joven hubiese cumplido 17 años la semana pasada.

Según la policía el primero de agosto del 2023 alrededor de las 10:30pm, los oficiales respondieron a reportes de un tiroteo en la cuadra 900 de Tennyson Road.

“Me lo mataron en frente de mi casa. Fue una discusión entre vecinos ese día, vinieron a amenazarnos que ellos iban a regresar, pero nosotros no pensábamos que iban a regresar con pistolas”, aseguró Brenda.

La madre de familia ya no vive donde ocurrió el crimen, pero aseguró que estaba en la línea con el 911 cuando sucedió el tiroteo.

Brenda dijo que como enfermera intento auxiliarlo, pero fue en vano.

“Yo nomas estaba ahí mirando que mi hijo se desangraba por la boca y por la nariz”, recordó Brenda.

A más de un año desde el homicidio, la policía recientemente publicó unas imágenes de los sospechosos. Brenda también compartió fotos similares con Telemundo 48, donde se ve a dos hombres encapuchados.

Autoridades pidieron que cualquier persona con información se comunique con ellos al 510-293-7176.

“Era mi príncipe, era el amor de mi vida. Este niño me salvó mi vida en una temporada muy oscura de mi vida”, indicó Brenda.

En medio de su dolor, Brenda agradeció el apoyo de organizaciones como Mothers Against Murder, un grupo de abogacía para víctimas.

Margaret Petros, directora ejecutiva de Mothers Against Murder, lamentó que la vida de este joven, de 15 años, haya sido reducida a cenizas, por lo que también hizo un llamado al público a cooperar con las autoridades.

Mientras tanto, Brenda se aferra a sus recuerdos.

“A veces siento que me abraza y me aprieta, y es cuando me pongo a llorar. A veces lo sueño y me dice que él está en un lugar muy bonito, y que ya no llore por él, que él ya quiere descansar”, expresó Brenda.