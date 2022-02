Hallan sana y salva a mujer desaparecida desde hace días en El Cerrito

La familia de Kemani McAlpin, quien fue reportada como desaparecida el 14 de febrero, dijo que la encontraron viva el domingo por la noche en Oakland.

La mujer, de 29 años, estaba visitando a su familia procedente de Los Ángeles cuando desapareció de la cuadra 500 de Kearney Street en El Cerrito. La policía la buscó durante casi una semana hasta que apareció.

Una declaración de la familia de McAlpin el martes dijo que ella "está a salvo y está recibiendo la atención que necesita. Nuestra familia aprecia mucho todo el apoyo de nuestros amigos, familiares y personas en toda la Bahía y el país que se comunicaron con nosotros para ofrecer ayuda para encontrar a Kemani"

La declaración no ofreció detalles sobre lo que le sucedió a McAlpin, pero indicaron: "Si no fuera por el alcance social de muchas personas, de los voluntarios que colocaron volantes en El Cerrito, Berkeley y Oakland, de los informes de los medios y la consideración de tantas personas que no lo sabemos, pero a quién le importaría buscar a Kemani; no estaríamos donde estamos hoy. Somos muy afortunados y profundamente agradecidos".