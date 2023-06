Único sobreviviente de la masacre en Half Moon Bay narra los momentos de terror que vivió

Sobrevivió a cinco disparos, pero dice que su memoria está marcada de por vida. Es un milagro que este vivo y por primera vez se atrevió a recordar ese horrible día que sacudió la tranquila de la comunidad campesina de Half Moon Bay y cambió su vida para siempre.

Pedro Félix Romero Pérez es joven, humilde y reservado y ahora es el único sobreviviente del tiroteo masivo que también cobró la vida de su único hermano.

Creció en San Francisco Ozolotepec, Oaxaca, al suroeste de México. Su lengua materna es el zapoteco. Aprendió español en la primaria.

“No hay dinero pues por eso me salí para sacar mi familia adelante”, aseguró Pedro.

Pedro emigró al Área de la Bahía en 2020 e inmediatamente comenzó a trabajar en los campos; piscando brócoli y uvas. Su hermano mayor, José, se unió a él un año después en California Terra Garden, una granja de hongos en Half Moon Bay, donde ambos trabajaban y vivían.

“Él (su hermano) decidido venir. La verdad es que para sacar a sus niños adelante también, pues allá escuchamos que aquí también se gana más que allá, pues”, aseguró Pedro.

El 23 de enero de este año, después de un turno de 6 horas cargando troncos de hongo, Pedro y José descansaban en sus camas dentro de su pequeño contenedor en la granja.

A eso de las 2:00 p.m., Pedro dice que su compañero de trabajo, el sospechoso Chunli Zhao, con quien trabajaron toda la mañana, apareció en la puerta de su casa.

“Pues llegó y tocó la puerta. Mi hermano se paró a abrir la puerta. Eso nosotros pensamos que era un, que era un, unos amigos”, Relató Pedro.

Dice que Zhao estaba armado con una pistola e inmediatamente baleo a los dos hermanos varias veces antes de alejarse y cerrar la puerta detrás de él. Pedro, recibió cinco disparos.

“En mi cadera, aquí en mi espalda pues y dos en mi estómago. Uno aquí, en mi codo. Y otra aquí en mi cara”, dijo Pedro.

¿En qué momento te enteras de que de que tu hermano José no sobrevivió?

“Hablé pues le dije que aguántate, porque creo que ahorita llega el ambulancia, llega policía. En mi mente estaba consciente. Pues digamos que ya mi cuerpo pues ya no me paraba ni nada. ¡No! Mi hermano estaba así cerquita y yo para acercar a él pues ya no podía”, recordó Pedro.

Esa fue la última vez que Pedro vio a su hermano José.

“Al llegar, los agentes localizaron a 4 víctimas fallecidas con heridas de bala. Una quinta víctima que también sufría una herida de bala fue transportada al Centro Médico de Stanford con lesiones que amenazan su vida”, dijo Cristina Corpus, alguacil del condado San Mateo.

Posteriormente, se localizaron 3 víctimas adicionales a unas cuantas millas de distancia en Concord Farms. Chunli Zhao, de 66 años, había trabajado en ambas granjas.

“Zhao estaba en su vehículo, en el estacionamiento de la subestación del sheriff aquí en Half Moon Bay”, aseguró Corpus.

Las autoridades dicen que Zhao eligió a todas sus víctimas. ¿En cuánto al móvil? El fiscal de distrito de San Mateo dijo que Zhao estaba enojado por una factura de reparación de $100, alegando que su jefe lo acusó de dañar un equipo de trabajo.

Zhao habla mandarín y Pedro dice que, aunque trabajaban con él todos los días, solo se comunicaban a través de señas

“Es buena gente, pues. La verdad que es buena gente”, dijo Pedro.

Pedro fue dado de alta recientemente del hospital, donde se sometió a varias cirugías y tuvo que usar una silla de ruedas para moverse. Durante ese tiempo, el cuerpo de su hermano fue repatriado a Oaxaca.

El hombreno pudo asistir al funeral ni estar con sus padres y sobrinos. Su familia todavía está esperando una visa para visitarlo en Estados Unidos.

“Ah, pues no, no aguantaba pues. Tanta tristeza. Pues ya no podía hacer nada, ya no podía, ya no pues”, indicó Pedro.

Zhao recibió siete cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato. Se declaró inocente.

-A pesar de admitir al tiroteo durante una entrevista exclusiva en la cárcel con NBC Bay Area, Zhao le dijo a Janelle Wang que había vivido años de acoso y largas horas de trabajo en las granjas. Dijo que sufre de una enfermedad mental y que no estaba en sus cabales el día de los asesinatos.

Por su parte, Pedro dice que estar agradecido de estar vivo y el apoyo que recibió de la comunidad y del personal médico.

“Estoy agradecido que me ayudaron, pues. Por ellos creo que estoy aquí”, añadió Pedro.

Pedro tiene planes de aprender inglés y espera conseguir un mejor trabajo pronto.

La investigación del tiroteo aún está en curso y las autoridades dicen que por tanto no pueden revelar muchos detalles hasta que finalice. Solicitamos los registros de llamadas al 911 de ese día, pero la oficina del fiscal de distrito dice que estos registros también están exentos de divulgación porque se consideran "archivos de investigación de una agencia del orden".