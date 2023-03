Gran colisión de vehículos y peatones en Union City

Los oficiales de policía de Union City respondieron a una llamada el miércoles aproximadamente a las 7:41 am, sobre un disturbio en un Starbucks ubicado en 33115 Mission Boulevard.

Una vez que llegaron, se les acercó un hombre que actuaba de manera agresiva y mostraba un comportamiento errático, los oficiales intentaron hablar con el individuo pero se escapó.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Los oficiales hablaron con los trabajadores de Starbucks para confirmar que no se cometió ningún delito, luego el personal confirmó el comportamiento errático del individuo. El hombre regresó a Starbucks, donde los oficiales intentaron hablar con él, pero se alejaron nuevamente, los oficiales no lo persiguieron porque no cometió ningún crimen aproximadamente a las 8:02 am.

Aproximadamente a las 8:11 am, los oficiales permanecieron en el área y presenciaron una colisión entre un vehículo y un peatón en Mission Boulevard, al sur del Starbucks.

Los oficiales respondieron a la escena donde se encontraron con el mismo hombre de antes, pero parecía sufrir heridas graves mientras yacía en la carretera.

El individuo fue transportado a un hospital local para ser atendido por sus heridas, permanece en estado crítico pero estable.

El conductor del vehículo permaneció en el lugar de la colisión y cooperó con la investigación.

Esta es una investigación activa, y actualmente está siendo investigada por la Unidad de Tráfico del Departamento de Policía de Union City. Si tiene alguna información sobre este incidente, comuníquese con el oficial de tránsito Silva al 510-675-5222.