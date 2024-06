“Se tiró y no salió”: pequeña muere ahogada en Alameda Creek en Fremont

Una familia colombiana de San José llora la perdida de una pequeña, de 11 años, que murió ahogada en un arroyo en Fremont.

“Pues mi hija lastimosamente se tiró y no salió. No la pudieron sacar, no la veíamos”, relató Mariluz González, madre de Danna Isabella Niño González.

El accidente ocurrió el fin de semana del Día de los caídos cuando la familia acudió a nadar al Alameda Creek.

La pequeña Danna, según su familia, fue succionada en una parte del arroyo donde de acuerdo con los bomberos se encuentra un sistema de drenaje ya que el área se encuentra en una zona de prevención de inundaciones.

Los González señalaron que una pompa de agua provocó un remolino el cual la succionó y aunque los bomberos intentaron rescatarla, fue demasiado tarde.

El lugar cuenta con algunos letreros que advierten sobre los peligros de nadar en el lugar, la familia colombiana aseguró que el parque estaba lleno de personas la semana pasada, muchos aprovechando una apertura en la reja para sumergirse.

“Que pongan algo realmente porque pues solo tienen una reja”, dijo Mariluz.

Tras el accidente, la madre de Danna le envió un mensaje a la comunidad ya que no quiere que este tipo de tragedia se vuelva a repetir:

“Yo quiero advertirles que por favor no vayan a ese lugar que, si tal vez yo hubiera sabido que eso estaba ahí, yo no hubiera dejado meter a mi hija ahí”, aseguró Mariluz.

Telemundo 48 se comunicó con el Distrito de Parques Regional del Este de la Bahía, con la Oficina del Alguacil del condado Alameda y con la policía de Fremont para hablar sobre el incidente, pero aún no recibimos respuesta.