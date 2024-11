Familias honran a sus seres queridos por el Día de los Muertos en un cementerio de San José

Varias familias obtuvieron tiempo extra este Día de los Muertos para celebrar a sus seres queridos en un popular cementerio de San José después de que en 2023 se hicieran críticas por cerrar el cementerio temprano.

Cientos de personas acudieron a la Funeraria y Parque Memorial de Oak Hill el sábado para presentar sus respetos a sus seres queridos. Entre ellos se encontraban Ana Quintero y sus hermanas, quienes acudieron a honrar la memoria de su difunto padre.

“A veces tienes la necesidad de querer volverlos a abrazar", dijo Quintero

Las familias tocaron música, exhibieron fotografías, colocaron flores de cempasúchil tradicionales y compartieron recuerdos.

Quintero dijo que a su padre le encantaba bailar mambo y cumbia. Honrar su memoria la hace sentir como si su papá todavía estuviera con ella, dijo.

“Sentí como que alguien caminó detrás de mí, sentí un airecito", dijo. "La puerta del cuarto de él se cerró, entonces dije ‘Oh ya se metió a su cuarto y cerró la puerta'.“

En 2023, el cementerio cerró su puerta alrededor de las 5 p.m. debido a problemas de seguridad que llevaron a la policía a involucrarse, dijo Oak Hill.

Desde entonces, las familias y los activistas comunitarios han trabajado con los funcionarios del cementerio para extender el horario hasta las 8 p.m.

“Y también la gente que no necesita venir al panteón, que no tiene seres queridos que ya se fueron al cielo, que los aprovechen porque la vida es tan corta y el día de mañana no están y es cuando más te hacen falta", dijo Quintero.