Familia de San José realizó una kermés después de que su hija murió

Una familia de San José realizó una kermés para ayudar a cubrir los costos del funeral después de que su hija de 19 años muriera a principios de este mes.

Los miembros de la comunidad se han reunido para apoyar a la familia desde el domingo por la mañana, comprando pozole, menudo, tacos y enchiladas.

Estela Matinez, madre de la fallecida, dijo que la noche del 8 de noviembre su hija Crystal había regresado de trabajar.

Alrededor de la 1:30 a.m., habían hablado por teléfono.

"Yo hablé con mi hija y me dijo que estaba cansada y que ya se iba a dormir, entonces a poco rato yo llegué y pasamos la noche", relató Estela con Telemundo 48 el lunes.

La siguiente mañana del 9 de noviembre, su otra hija, de 11 años, fue a despertar a Crystal, pero al ver que no reaccionaba, Estela dijo que llamó al 911 y le realizó reanimación cardipulmonar, pero ya era demasiado tarde.

Aunque aún se desconoce la causa de muerte de la joven, su mamá aseguró que según las autoridades que respondieron a la llamada de emergencia podría ser algo que encontraron en su carro.

"Pero como me dijeron los policías a lo mejor si le dieron una pastilla", indicó Estela el lunes.

Telemundo 48 contactó al Médico Forense del condado Santa Clara por correo electrónico hace más de una semana, pero al no tener una repuesta fuimos en persona, y nos dijeron que aún estaba bajo investigación la causa de muerte de Crystal Silva Martínez.

"Esto que me pasó no se lo deseo a nadie," dijo Estela el domingo. "Si me pueden apoyar, hoy por mi mañana por ustedes. Hay que cuidar a nuestros hijos".