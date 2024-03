Extienden plazo para solicitar ayuda financiera FAFSA en California

Los estudiantes que buscan ayuda financiera estatal ahora tienen un mes adicional para cumplir con la fecha límite de California, después de que los legisladores aceleraron su respuesta a un problema federal que impidió que miles de estudiantes universitarios actuales y aspirantes completaran la solicitud federal necesaria para obtener esa ayuda estatal.

El problema afectó particularmente a los estudiantes que son ciudadanos, pero cuyos padres no lo son.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El Proyecto de Ley 1887 fue aprobado por unanimidad en la Asamblea el martes pasado y pasó por el Senado sin oposición el jueves pasado, justo antes de que la Legislatura comenzara un receso de una semana.

El gobernador Gavin Newsom, sin sorpresa, lo firmó el lunes. En total, la propuesta pasó de proyecto de ley a legislación en menos de dos semanas, un ritmo rápido para los estándares de Sacramento.

La asambleísta Sabrina Cervantes, demócrata de Corona y presidenta del Caucus Legislativo Latino de California, apresuró el proyecto de ley para dar a los estudiantes de California afectados tiempo adicional para completar la solicitud federal, conocida como FAFSA, y acceder a más de $3 mil millones en ayuda estatal. La nueva ley traslada la fecha límite actual del 2 de abril al 2 de mayo y entra en vigor de inmediato.

"Claramente nuestros estudiantes necesitan nuestra ayuda", dijo Cervantes durante una audiencia sobre el proyecto de ley la semana pasada. "Necesitan más tiempo para completar la FAFSA, haciendo que sus sueños de lograr una educación superior sean más asequibles y accesibles, y es nuestro deber garantizar que aprobemos esta legislación".

Los colegios y universidades públicos de California instaron a los legisladores a extender el plazo a principios de marzo. Los analistas de la Oficina del Analista Legislativo y del Departamento de Finanzas del gobernador respaldaron la medida. El proyecto de ley surgió días después.

Cervantes redactó el proyecto de ley después de que un error tecnológico impidiera a los ciudadanos estadounidenses completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes porque sus padres no tenían un número de Seguro Social. Es un problema que surgió este año con una solicitud revisada y ha generado un alto grado de preocupación entre los funcionarios de ayuda financiera para la educación superior en California y a nivel nacional.

La causa del problema tecnológico: la solicitud federal en línea no permitía a esos padres ingresar su información financiera. Sin esos detalles, un estudiante no puede finalizar su solicitud y no puede solicitar ayuda financiera estatal.

"La Legislatura puede subrayar lo inaceptable que es que ciertos ciudadanos estadounidenses no puedan presentar una FAFSA", dijo Gina Browne, una alta funcionaria del sistema de Colegios Comunitarios de California, en una audiencia en el Senado este mes, "y personalmente estoy ofendida por ello".

El Departamento de Educación dijo que solucionó algunos de los problemas este mes, pero advirtió que hay otros errores que impiden que algunos estudiantes terminen sus solicitudes. Entre ellos se incluyen casos en los que el nombre de uno de los padres (o del cónyuge) no coincide totalmente con los formularios que tanto el padre como el estudiante deben completar.

MILES DE ESTUDIANTES AFECTADOS

La magnitud del problema es difícil de medir, más de 100,000 estudiantes de California el año pasado presentaron una solicitud de ayuda federal sin los números de Seguro Social de sus padres. No está claro cuántos de ellos tenían padres que carecían de un número o si optaron por no compartirlo con el gobierno.

A nivel nacional, alrededor del 2% de los solicitantes tenían al menos uno de los padres sin número de Seguro Social en 2024, dijeron funcionarios del Departamento de Educación de EEUU.

Las estimaciones muestran que el número de estudiantes de último año de secundaria de California que presentan FAFSA está muy por debajo de los niveles en comparación con este momento del año pasado: una disminución del 43% al 8 de marzo, según la organización sin fines de lucro National College Attainment Network.

Para muchos espectadores, estas barreras a la solicitud son profundamente irónicas. La nueva aplicación FAFSA se creó para reducir el tiempo que le llevó a los estudiantes solicitar ayuda al reducir la cantidad de preguntas. Otro cambio permitió que más estudiantes accedieran a la beca federal Pell, la principal herramienta de ayuda financiera del país para familias de bajos ingresos. Pero esos cambios no sólo dejaron a miles de estudiantes sin poder presentar su solicitud, sino que retrasaron meses el momento en que el gobierno federal enviaría a las escuelas la información necesaria para crear paquetes de ayuda financiera individuales para sus estudiantes.

"Tengo que decir que este ha sido el evento más perturbador en mis 25 años de carrera en ayuda financiera", dijo Shawn Brick, director de ayuda financiera de la Universidad de California, en una audiencia legislativa la semana pasada.

La universidad planea emitir ofertas de ayuda financiera a los estudiantes a mediados de abril, un mes más tarde de lo habitual. Tanto la UC como la Universidad Estatal de California han ampliado los plazos para que los estudiantes se comprometan a inscribirse en sus campus al menos dos semanas (el 15 de mayo) para que los nuevos estudiantes universitarios puedan comparar sus paquetes de ayuda financiera de las escuelas que los admitieron.

"Si alguno de estos plazos se retrasa, revisaremos la fecha límite del 15 de mayo", dijo Brick a los legisladores.

Pero retrasar la fecha límite de inscripción tiene sus propios riesgos, añadió, ya que los estudiantes enfrentan un cronograma comprimido para la orientación en el campus y la búsqueda de alojamiento antes de que comience el semestre de otoño.

PROBLEMAS PENDIENTES DE AYUDA FINANCIERA FEDERAL Y DE CALIFORNIA

Brick, de la UC, dijo la semana pasada que los campus han recibido alrededor del 5% de la información FAFSA estudiantil del gobierno federal que normalmente recibirían en esta época, pero en un atisbo de buenas noticias, el ritmo se ha acelerado significativamente.

Cal Poly Pomona, una Cal State, generalmente recibe 43,000 registros de ayuda financiera estudiantil del gobierno federal en este punto del proceso, pero recibió apenas el 20% de los registros que normalmente tendríamos", dijo Jeanette Phillips, directora ejecutiva de finanzas.

"Aún no podemos ofrecer ayuda financiera a nuestros estudiantes y no podemos ofrecerles ninguna orientación. No podemos aliviar sus temores", añadió Phillips. "Necesitan conocer sus paquetes de ayuda financiera lo antes posible para tomar decisiones sobre dónde asistir a la universidad o incluso si pueden permitirse el lujo de asistir a la universidad".

Pero retrasar un mes la fecha límite estatal este año puede no solucionar otros problemas con la solicitud federal que podrían surgir en 2025, dijo Jake Brymner, un alto funcionario de la Comisión de Ayuda Estudiantil de California.

Los padres sin números de Seguro Social ahora deben confirmar sus identidades para completar la FAFSA, lo que puede incluir la carga de documentos de identificación.

"Dependiendo del entorno político nacional, los estudiantes, pueden tener alguna preocupación adicional acerca de compartir la información de sus familiares con una agencia federal mientras intentan buscar ayuda financiera", dijo Brymner.

La implicación de Brymner es que las familias podrían preocuparse si Donald Trump gana las elecciones presidenciales este año. Según se informa, el candidato republicano planea una deportación masiva de inmigrantes indocumentados, repletos de grandes campamentos, si regresa a la Casa Blanca.

La comisión ha explorado el uso de otra solicitud de ayuda financiera estatal, actualmente reservada para estudiantes indocumentados, para evitar los problemas técnicos federales que este año afectan a los ciudadanos estadounidenses. El estado no comparte información sobre esa solicitud con el gobierno federal.

Pero ese enfoque no está exento de problemas. Los estudiantes aún tendrían que completar la FAFSA para recibir ayuda federal, que puede incluir más de $7,000 en subvenciones anuales más acceso a préstamos con intereses más bajos que vienen con varias protecciones si los estudiantes no pueden pagarlos en el futuro.