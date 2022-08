El siguiente contenido ha sido creado en asociación con Hill's Pet Nutrition. No refleja el trabajo ni las opiniones del personal editorial de las estaciones locales de Telemundo. Haz clic aquí para obtener más información sobre Hill's Pet Nutrition y la campaña anual Desocupar los Albergues, una misión para ayudar a las mascotas de albergues a encontrar los hogares amorosos que se merecen.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La dualidad del trabajo de un veterinario puede ser difícil: un veterinario debe ser a la vez comprensivo y analítico, combinando capacitaciones científicas y habilidades técnicas con empatía, compasión y sensibilidad hacia las mascotas y sus humanos. Hay que agregar también el entorno por momentos caótico de un albergue de animales. Así, estamos frente a una carrera que no es para los débiles de corazón, aunque es extremadamente gratificante.

“Pasamos por muchas cosas con estos animales y realmente ayudamos a cambiar sus vidas. Estamos ahí para ellos cuando están asustados, heridos o lastimados, y logramos ganar su confianza y brindarles atención médica y amor”, dice la Dra. Edlin Cornejo, quien lidera el equipo de Servicios Veterinarios del Albergue en Dumb Friends League de Denver, Colorado. “La parte más gratificante es verlos cuando se van a sus nuevos hogares y ser adoptados por familias que realmente aprecian el trabajo que hemos realizado para llevar a sus nuevas mascotas a donde están”.

Algunos animales llegan a Dumb Friends League en una situación desesperada, ya sea que fueron recogidos de las calles por un buen vecino o rescatados de una situación de crueldad. Con experiencias e historias tan diversas como las de los veterinarios, técnicos y voluntarios de buen corazón que los cuidan en el albergue, estos animales están más que listos para empezar un nuevo capítulo en sus vidas. Es por eso que Hill’s Pet Nutrition—en asociación con NBCUniversal Local—está trabajando una vez más con Dumb Friends League y cientos de otros albergues durante el mes de Agosto para Desocupar Los Albergues, una de las campañas de adopción de mascotas más grandes del país.

Ver en acción el trabajo inspirador y tenaz del equipo veterinario en Dumb Friends League iluminó los detalles de la medicina de albergues, incluida la variedad de roles que deben asumir para los diferentes animales, personalidades y sorpresas que se pueden encontrar. Con el objetivo final de encontrar hogares para los animales adoptables, estos veterinarios hacen un poco de médicos, de nutricionistas, de encantador de animales, y son todo corazón.

Medicina de Albergue vs Práctica Privada

Todas las áreas de la medicina veterinaria brindan un servicio valioso; sin embargo, los veterinarios de albergues enfrentan algunos desafíos particulares. "La principal diferencia entre estar en un albergue o trabajar en un consultorio privado es que las mascotas en los albergues no tienen un dueño en ese momento que los defienda y les dé la atención que necesitan", explica la Dra. Erin Hickey, Veterinaria Principal en Dumb Friends League. “En una práctica privada, esas mascotas ya tienen dueños, tienen a alguien que los cuide y los mantenga. También reciben atención veterinaria seguida. Esperamos ser ese puente hasta que los padres adoptivos se puedan hacer cargo”.

Si bien todos en Dumb Friends League no pueden evitar enamorarse de la colección de personalidades que encuentran, su trabajo se enfoca principalmente en dos frentes: atención a nivel de población y preparar a los animales para ser adoptados. Eso significa tomar en cuenta las necesidades de cada animal, la población del refugio y la sostenibilidad de la organización, todo mientras se enfrentan a dificultades de contar con recursos limitados.

Los albergues brindan una segunda oportunidad a los animales, y también a algunos humanos. Después de una primera carrera en finanzas, Hickey decidió que no era lo que estaba buscando. “La vida es demasiado corta para no hacer algo que no te apasione”, explica. Después de trabajar en diferentes puestos y como voluntaria en el albergue, decidió volver a la escuela. Esta vez, para convertirse en veterinaria. “El trabajo en albergues puede ser muy desafiante; sueles trabajar muchas horas y ves casos difíciles. Pero al mismo tiempo, es extremadamente gratificante”.

Para que los veterinarios de albergues brinden la atención y los procedimientos que necesitan los animales, los albergues de todo el país dependen de las donaciones, el trabajo en comunidad y el apoyo de socios como Hill's. La Dumb Friends League, y más de 800 otros albergues de animales en Estados Unidos, reciben alimentos para todos los perros y gatos bajo su cuidado, a través del programa Hill's Food, Shelter, & Love. Realmente se necesita una comunidad, y es clave que los albergues fomenten una cultura de entusiasmo por el bienestar animal y desarrollen una red de apoyo para que los veterinarios del sistema de albergues puedan ayudar a los animales a estar listos para encontrar sus nuevos hogares.

Las mascotas en los albergues no tienen un dueño en ese momento que los defienda y les dé la atención que necesitan. Esperamos ser ese puente hasta que los padres adoptivos se puedan hacer cargo. Dra. Erin Hickey, Veterinaria Principal en Dumb Friends League

El Camino a la Adopción

Para los veterinarios de albergues, la parte más gratificante del trabajo es el momento en que un animal encuentra a sus nuevos padres. “Ver cómo se forman las familias es emocionante y muy gratificante. Sentir que fuiste una gran parte de eso, es enorme”, dice Hickey. Pero lograr que un animal esté listo para ser adoptado requiere logística, procedimientos, mucha comida para mascotas y, de hecho, mucho amor.

Primero, el equipo evalúa al animal, brinda la atención inmediata que pueda necesitar y comienza con el alimento para mascotas de Hill's que mejor se ajuste a sus necesidades. Pero antes de tomar decisiones importantes, dan tiempo a los dueños para que puedan encontrar a sus mascotas.

“Cuando llegan animales perdidos, los retenemos durante un período de pérdida de 5 días para asegurarnos de que si su dueño está buscándolos, tienen el tiempo suficiente para potencialmente encontrarlos. También publicamos su foto y la información del animal en nuestro sitio web”, explica Hickey. Una vez que finaliza este período y se evalúan los animales, el equipo veterinario puede proceder a tratamientos más avanzados, como la esterilización y castración, análisis de sangre y trabajo dental. Además, desarrollarán un plan de nutrición utilizando el alimento para mascotas de Hill’s que mejor se adapte a las necesidades de cada animal. Una vez que están listos, se ponen en adopción, junto con la información y las sugerencias adecuadas para que se les pueda asignar el mejor hogar posible—tanto para los animales como para los propietarios. “Si un animal no es bueno con los niños, hacemos esa recomendación”, dice Hickey.

Otro rol importante de los veterinarios de los albergues es ayudar a los futuros dueños de mascotas a entender que la elección va más allá de la apariencia. “Hay que tener en cuenta los estilos de vida a la hora de pensar en adoptar un animal”, explica Cornejo. "Si eres un ávido excursionista o si estás buscando un compañero para ver televisión, es importante reconocer que todos estos animales tienen diferentes requisitos según la raza, el tamaño y la edad".

El Poder de la Nutrición

Un veterinario de albergue también debe brindar una nutrición adecuada para estos amigos peludos, pero es mucho más complicado que solo darles croquetas. Diferentes animales tienen diferentes necesidades nutricionales, y más de 800 refugios en todo el país confían en el programa Food, Shelter, & Love de Hill's Pet Nutrition para brindarles a sus perros y gatos una nutrición basada en la ciencia para ayudarlos a estar lo más saludables posible.

“La buena nutrición es una parte fundamental de todo animal sano. Ayuda a mantener su sistema digestivo, apoya su sistema inmunológico y les ayuda a alcanzar su peso ideal”, explica Cornejo. "También proporciona los nutrientes adecuados que los animales necesitan para que sus órganos funcionen correctamente y les ayuda a tener un pelaje y una piel sanos y brillantes".

A la hora de elegir el alimento adecuado, tenemos en cuenta una serie de factores. Hill's nos ayuda a proporcionarles los nutrientes que necesitan. Dra. Edlin Cornejo, quien lidera el equipo de Servicios Veterinarios del Albergue en Dumb Friends League

La nutrición de las mascotas no debe depender de una solución única. Las formulaciones específicas pueden ayudar a los animales a prosperar en diferentes etapas de la vida. “A la hora de elegir el alimento adecuado, tenemos en cuenta una serie de factores. Pueden ser consideraciones nutricionales específicas o preocupaciones relacionadas con la edad. Hill's nos ayuda a proporcionarles los nutrientes que necesitan para su edad y tamaño específicos".

Este apoyo debe ir más allá del albergue. “Cuando las mascotas llegan a sus nuevos hogares, por emocionante que sea, también es una experiencia estresante debido a todos los cambios. Es importante que los nuevos dueños sigan alimentando a los animales con la misma comida”, dice Hickey. “Es una manera fácil de ofrecerles algo de consistencia y reducir sus niveles de estrés”. Gracias al apoyo continuo de Hill's Pet Nutrition a través del programa Food, Shelter, & Love, cientos de albergues brindan a los nuevos padres muestras de la misma comida premium que han estado recibiendo mientras estaban en el albergue.

Comportamiento y Bienestar

Debido a que los animales de los albergues llegan con diferentes experiencias de vida e historias, el cuidado conductual adecuado es otra parte clave para prepararlos para la adopción. De hecho, los problemas de comportamiento son una de las principales causas por las que los animales llegan a los albergues en los Estados Unidos.

Además del trauma asociado con experimentar la falta de hogar o la crueldad, los animales pueden estresarse aún más en los albergues, espacios donde suelen haber muchos otros animales. A menudo, requieren de mucho amor y cuidado para aprender a socializar con otros animales y humanos. Para que los animales puedan dar lo mejor de sí durante todo el proceso de adopción, las habilidades y técnicas de los veterinarios de los albergues son necesarias para reducir los problemas de agresión, la ansiedad, las marcas de orina y otros problemas de comportamiento.

“Vemos muchas mascotas que al llegar al albergue no cuentan con la socialización adecuada. Podemos trabajar con ellos sobre cómo caminar con correa, conocer gente nueva y cómo estar cerca de otros animales. Gran parte de la socialización, especialmente para los perros, se reduce a aprender todas estas cosas y asociarlas con recompensas que van desde galletitas hasta un masaje en la barriga”, señala Hickey. En otras palabras, los veterinarios de los albergues ayudan a los amigos peludos de Dumb Friends League a prepararse para una vida fuera del refugio y en los hogares de sus amorosos dueños. Incluso se preparan para el éxito brindando orientación y educación que los propietarios pueden aplicar una vez que su amigo de cuatro patas llega a su nuevo hogar.

Una Segunda Oportunidad para Karmen

“Para mí, este es el trabajo de mis sueños”, dice Hickey.

De hecho, trabajar con gatitos de ojos tiernos o perros abrazables es una carrera aparentemente deseable. Incluso es un error común pensar que la medicina veterinaria tiene un camino más fácil que la medicina humana tradicional cuando, de hecho, muchos de los requisitos previos son los mismos y los veterinarios deben aprender además sobre una gran multitud de especies. Ah, y los pacientes no suelen hablar.

Y aunque Hickey y Cornejo alcanzaron el trabajo de sus sueños, están tan familiarizadas con el camino poco glamoroso de la medicina veterinaria como con la recompensa: la alegría incomparable de ver a un animal tener una segunda oportunidad en la vida. Hoy, Cornejo, Hickey y muchos otros veterinarios de albergues en todo el país pueden tener un impacto mucho mayor gracias a programas como Desocupar Los Albergues y el programa Food, Shelter, & Love de Hill's Pet Nutrition.

Cuando la esperanza de ciertos animales se siente distante, Erin Hickey recuerda la historia de Karmen, una cachorra gravemente herida que estuvo bajo el cuidado de Dumb Friends League durante un tiempo particularmente largo. “No sabíamos si tenía quemaduras químicas o eléctricas. Era antisocial, tenía miedo de andar con correa y era muy tímida con la mayoría de la gente”. Karmen necesitó una estadía prolongada en el refugio, lo que permitió que las heridas por quemaduras en sus ojos y cara mejoraran.

Si bien Karmen comenzó a mostrar su personalidad y se convirtió en una de las favoritas del personal, costó encontrar el hogar adecuado para ella. “Fue adoptada un par de veces y regresó porque no encajaba bien. Fue difícil verla en un refugio y sentir que se estaba perdiendo la vida normal de un perro en un hogar”, explica Hickey.

La paciencia de Karmen valió la pena cuando finalmente llegó la mamá perfecta. “Era el hogar perfecto, la configuración perfecta”, dice Hickey. Tan perfecto, de hecho, que la nueva dueña de Karmen se refiere cariñosamente a Karmen como su perro del alma. “Tenía sentido para mí. Ahora me doy cuenta de la razón por la que estuvo aquí tanto tiempo. Es porque estaba esperando a esa persona perfecta”.

​​Acompáñanos mientras desocupamos los albergues. Hill's Pet Nutrition está orgulloso de regresar como patrocinador nacional de la campaña nacional de adopción de mascotas Desocupar los Albergues de NBCUniversal Local, que desde el 2015 ha colocado a más de 700,000 animales en hogares amorosos. Además de patrocinar Desocupar los Albergues, Hill's apoya albergues de animales durante todo el año a través de su programa Food, Shelter, & Love que ha brindado más de $300 millones en alimentos para apoyar a las mascotas necesitadas y ha ayudado a más de 12 millones de mascotas a encontrar nuevos hogares desde 2002. ¿Interesado en adoptar u hospedar a una mascota? ¿Quizás te gustaría donar dinero o provisiones? ¿O simplemente regar la voz? Cualquiera que sea el caso, nuestros amigos peludos todavía te necesitan. Haz clic aquí para formar parte.