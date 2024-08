Escuela ofrece tienda de alimentos gratis en San Francisco

El lunes, la escuela secundaria Martin Luther King Jr., de San Francisco inauguró su nueva tienda de comestibles en el campus, que ayudará a cientos de estudiantes y sus familias a abastecerse de frutas y verduras frescas, productos lácteos, carne y productos de despensa.

Alrededor de 100 estudiantes, maestros y líderes comunitarios se reunieron en la biblioteca de la escuela para celebrar la apertura de la primera tienda de comestibles gratuita de Goodr en la Costa Oeste. Goodr es una empresa emergente con sede en Atlanta que tiene como objetivo reducir el hambre y el desperdicio de alimentos.

La YMCA de San Francisco, el Distrito Escolar Unificado de San Francisco y el Departamento de Niños, Jóvenes y sus Familias de la ciudad se asociaron con Goodr y Amazon para establecer la tienda de comestibles en la escuela. Es la cuarta tienda de comestibles gratuita en la nación que Goodr y Amazon han creado como equipo.

Está disponible para los estudiantes de la escuela secundaria Martin Luther King Jr., y sus familias. La escuela está ubicada en el vecindario de Portola, junto al distrito Bayview Hunters Point de San Francisco. La YMCA de Bayview Hunters Point atiende a muchos estudiantes de la escuela a través de su programa Beacon, que brinda desarrollo académico y recursos extraescolares a los estudiantes de MLK Jr.

La región de Bayview Hunters Point se considera un "desierto alimentario", según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los desiertos alimentarios son áreas de bajos ingresos con acceso limitado a alimentos nutritivos.

"Los 400 estudiantes aquí en MLK tendrán acceso a esta increíble tienda de comestibles", dijo Maria Su, directora ejecutiva del Departamento de Niños, Jóvenes y sus Familias de San Francisco. "Eso significa que 400 familias en esta increíble comunidad tendrán acceso a productos frescos y alimentos estables. Es una cosa más que se quitan de la cabeza".

Si bien los estudiantes ya reciben desayuno y almuerzo gratuitos a través de la escuela, el personal escolar y los líderes de Goodr dijeron que no es suficiente para compensar el hambre cuando se van por el día.

"No es suficiente que les demos a nuestros niños desayuno y almuerzo gratis en la escuela si se van a casa y no cenan", dijo la directora ejecutiva de Goodr, Jasmine Crowe. "Se despiertan a la mañana siguiente, entran a clase y ese desayuno reemplaza la cena que no recibieron la noche anterior y luego el almuerzo reemplaza al desayuno. Cuando eso ocurre, hay estudiantes que se sientan en clase preguntándose de dónde vendrá su próxima comida".

Erin Wheeler, una asistente de enseñanza que ayuda a capacitar a los instructores en la escuela, dijo que algunos estudiantes hablan mucho sobre tener hambre.

Los programas de desayuno y almuerzo gratuitos de la escuela solo "apoyan a los estudiantes en el momento", dijo. "Pero en términos de que nuestras familias tengan acceso, este es un gran paso".

Gabriella Hernández, la madre de un estudiante de la escuela, salió de la tienda con tres bolsas de comestibles y una sonrisa en su rostro.

"Me siento muy feliz y agradecida por esta tienda de comestibles gratuita", dijo.

Los estudiantes y sus familias podrán acceder a la tienda dos veces al mes como un recurso para ayudar a poner comida en la mesa. Además de comestibles, los estantes también están llenos de artículos de tocador, productos femeninos y artículos para el hogar como papel higiénico, detergente para ropa, jabón para platos y bolsas de basura.

"No importa lo bueno que seas como maestro", dijo Crowe. "Ningún maestro puede enseñar a pesar del hambre".