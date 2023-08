Escuela de Berkeley ayuda económicamente a estudiantes universitarios, sin importar su estatus migratorio

El grupo de estudiantes de Berkeley City College que entrevistamos, tienen varias cosas en común

Todos son indocumentados. Todos están estudiando para cumplir sus sueños. Y todos están siendo ayudados por el ente educativo

Grecia Barajas es una de esas personas. Sus padres no tienen título universitario, pero gracias al apoyo del colegio, ella sí tendrá uno y pronto se graduará.

“[Berkeley City College] me ha ayudado a pagar la escuela, no he pagado nada, me han pagado libros para las clases” dijo Barajas. Y reconoció que sin ese apoyo, ella hubiera tenido que pagar grandes cantidades de dinero, que ella no tiene.

Y es que desde ahora y hasta el 21 de agosto, aquellos estudiantes indocumentados que anhelen un título profesional podrán obtener ayuda gratuita a través del programa conocido como Dream Act, que, entre otras cosas, otorga recursos legales, y de acuerdo con Carolina Martinez, coordinadora del programa, “Dinero de emergencia [y] también que pueden aplicar, les damos dinero para libros”.

Pero si no califica para el Dream Act, igualmente se le ayudará a encontrar opciones útiles y viables.

Berkeley City College fue fundado en 1974 y cuenta con más de 6 mil estudiantes