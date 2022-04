Entre risas y lágrimas: latino vuelve a la libertad tras 32 años preso por un crimen que no cometió en SF “Lo más duro fue estar privado de libertad cuando sabes que no te lo mereces. El no estar con tu familia, el que mi madre se me muriera en Cuba sin haber tenido la oportunidad de saber que su hijo está libre”, afirmó Joaquín Ciria.