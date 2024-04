¿Tienes problemas para registrarte en las elecciones presidenciales de México desde EEUU?

A menos de 2 meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en México, miles de mexicanos en el exterior no han podido registrarse en el padrón electoral, eso ha causado molestias entre algunos residentes del Área de la Bahía.

Marco Antonio García, mexicano residente de San José, ejercerá su derecho al voto por primera vez desde el extranjero por lo que comenzó el proceso de registro desde el 18 de febrero.

“Por eso lo hice desde el mes de febrero para tener el tiempo suficiente de que me verificaran los datos y todo”, indicó Marco Antonio.

Él lo hizo a través del Sistema de Registro del Instituto Nacional Electoral, pero sigue esperando la confirmación de que su registro fue exitoso.

“Pues a la fecha no he recibido ninguna notificación acerca del seguimiento de mi solicitud”, dijo Marco Antonio.

El malestar de Marco Antonio se une al de miles de mexicanos que residen fuera del país y que recibieron una notificación de parte del INE informándoles que su registro fue improcedente. Son 39,000 personas que no pudieron ser inscritas en el padrón electoral.

“Las causas de estas improcedencias tienen que ver con irregularidades o inconsistencias en las firmas y registros reiterados con el mismo comprobante. Son solicitudes que no cumplieron con los requisitos”, explicó Arturo Castillo, consejero presidente.

María Vázquez, mexicana residente de San José, le contó a Telemundo 48 que para estas elecciones no alcanzó a registrarse a tiempo.

“Cuando yo vine no pude agarrar la tarjeta porque había muchísima línea, entonces ahorita que vine quise agarrar la credencial, pero ellos me están diciendo que sí me la pueden hacer, pero que va a llegar después de que sean las votaciones, y pues ya no me sirve a mí”, dijo María.

Ahora, según el Instituto Nacional Electoral de México quienes hayan recibido una notificación de que su registro fue improcedente, todavía podrían votar siempre y cuando envíen un correo antes del 5 mayo a la dirección voto.extranjeroo@ine.mx, deben escribir el nombre completo, número de folio y que necesita rectificar su registro.

Al enviar ese correo, ellos te contactarán para decirte cuál fue el problema en específico y qué debes hacer para arreglarlo.

También puedes llamar gratis desde Estados Unidos al 1(866) 986-8306.

Los mexicanos registrados pueden votar de forma electrónica, de manera postal o de forma presencial en las urnas que serán habilitadas el 2 de junio en las 20 sedes consulares en EEUU incluyendo el Consulado de México en San José, San Francisco y Sacramento.