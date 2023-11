¿Sabías que si violan tus derechos laborales puedes optar por un permiso de trabajo en EEUU?

Un alivio migratorio temporal está disponible para los trabajadores indocumentados que denuncien abusos en sus lugares de trabajo.

Hasta hace un mes, Élver Narváez trabajaba en un restaurante de comida rápida, del cual asegura fue despedido injustificadamente.

“Al no presentarme ese día sábado que pedí libre, me envió un mensaje directo la encargada de donde estuve trabajando, diciéndome que ya no me presentara, que ya no necesitaba mis servicios”, explicó Élver Narváez, trabaja en San José.

Trabajadores inmigrantes indocumentados que, como él tengan una queja por violación a sus derechos laborales podrían solicitar un beneficio que les brinde un permiso de trabajo por 2 años.

“Todas las personas que trabajan en este país, con o sin documentos, tienen ciertos derechos, incluyendo derechos laborales que se deben de respetar, y si no se respetan se tiene que hacer una queja y a base de esa queja, si se abre una investigación, se puede pedir un permiso de trabajo mientras está el caso pendiente”, indicó Magnolia Zárraga, abogada de inmigración.

El nuevo programa es una acción diferida que también brinda protección temporal contra la deportación. Son elegibles quienes hayan sido víctimas o testigos de represalias, robo de salario, despidos injustificados o cualquier otro tipo de abuso laboral.

“No es un alivio migratorio que nos da un derecho para legalizar. Es simplemente un permiso de trabajo temporal por 2 años, mientras un caso está abierto basado en una violación laboral”, aseguró Zárraga.

Y aunque se trata de un alivio migratorio solo temporal que duraría 2 años, expertos en leyes dicen que el objetivo es ganar tiempo para que las personas encuentren una solución permanente y así regularizar su estatus.

Este proceso se puede trabajar junto con otros remedios migratorios.

“La mayoría de la gente está esperando un mínimo de 5 años por respuesta de su Visa U, entonces se puede hacer este tipo de aplicación para que se trabajen juntos con la Visa U, de esa manera se le da el beneficio del permiso de trabajo, a la persona que está esperando su Visa U, un poquito más rápido”, indicó Zárraga.

Élver llegó de Nicaragua hace 11 meses y ahora que sabe que tiene el derecho de poner una denuncia, espera que este programa le brinde un gran alivio.

“Ya uno con permiso de trabajo es más diferente porque uno puede trabajar en un trabajo estable”, dijo Élver.

USCIS procesa estas solicitudes de forma discrecional, es decir, que deciden caso por caso si conceden o no el permiso.