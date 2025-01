 Preguntas frecuentes sobre inmigración y tus derechos

La llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca ha causado mucha incertidumbre y dudas en materia migratoria.

Por esta razón, hablamos con abogados expertos quienes nos respondieron a las dudas más frecuentes sobre este tema.

Ten en cuenta que este artículo se irá actualizando conforme tengamos preguntas nuevas.

¿Qué hacer ante una redada u operativo de ICE?

Gabriel Espinosa Ramos, abogado de inmigración, explicó que al estar cara con agente federal puedes decirle:

“Me gustaría hablar con un abogado antes de que yo haga declaraciones y me rehúso a firmar, pero, lo que es muy importante es no dar información falsa ya que eso puede tener consecuencias irreparables en el futuro”, explicó Ramos.

Ramos hizo hincapié en que no debes dar información sobre donde naciste, o cómo entraste a Estados Unidos, y nunca mientas diciendo que eres ciudadano de Estados Unidos.

¿Qué es una deportación express o acelerada?

Una deportación express o acelerada es cuando alguien arrestado por inmigración no se le da la oportunidad de ir ante un juez para defender su caso y es deportado inmediatamente.

¿A quiénes afectan las deportaciones express?

“Con la nueva medida que anunció Trump, él expandió la deportación express, ahora se extiende a cualquier persona que es arrestada en cualquier parte de los Estados Unidos, no, no más a las personas que eran arrestadas dentro de cien millas de la frontera y a las personas que no pueden comprobar que han estado aquí por lo menos dos años”, indicó Eliana Gonzalez, abogada de inmigración de SIREN.

¿Qué pasará con las personas que quieren acceder al Parole Humanitario?

Andrew Newcom, abogado de inmigración, explicó que las personas las citas de las personas que aún no han entrado al país han sido canceladas, por lo que quedan en espera para tener su entrevista consular en su país de origen.

Sin embargo, para las personas que ya entraron al país bajo el programa “es un poco distinto porque ellos se encuentran en una especie de limbo legal, ya que tienen una entrada legítima en EEUU, pero después del cancelamiento del programa van a empezar a adquirir lo que es tiempo de estadía sin permiso, lo que podría traer consecuencias negativas en el fututo.

El tiempo de estadía sin permiso es un tiempo específico en el cual las personas tienen estadía legal, después de adquirir más que 12 meses de tiempo de estadía sin permiso es requerido solicitar un perdón antes de poder regresar a sus países de origen y luego ingresar después (a EEUU) es un proceso consular”.

Newcom explicó que el perdón es otorgado solo a personas que pueden demostrar una dificultad extrema por parte de un marido o padres que son residentes o ciudadanos.

¿Cuál es la diferencia entre el asilo y el estatus de refugiado?

El estatus de refugiado es basado en un área de conflicto en lugares específicos del mundo donde dan una cantidad limitada para personas de diferentes regiones que podrán entrar a EEUU como refugiados.

El asilo es un alivio específico que no necesariamente indica que las personas están saliendo de un área en conflicto. Esta figura se aplica a personas que son víctimas de persecución, son miembros de un grupo particular social o son victimizados por su raza, su nacionalidad o religión y su gobierno no les da protección.

¿Es recomendable que personas con TPS y DACA salgan del país con el permiso Advance Parole?

“Después del 20 de enero para personas que tienen el TPS es importante saber que salir con Advance Parole siempre tiene un riesgo, deben asegurarse de no tener delitos que los descalifiquen, y si tienen algún delito deben consultar con sus abogados antes de salir”, aseguró César Bautista, abogado del Centro Amigos de Guadalupe para la Justicia y el Empoderamiento.

“Para las personas con DACA después del 20 de enero no recomendaría de verdad salir con Advance Parole, aunque tengan la aplicación aprobada, la razón es que actualmente DACA tiene un caso en las cortes y DACA podría desaparecer, si esto sucede, quienes salieron del país con Advance Parole tienen el riesgo de no poder regresar al país”, explicó Bautista.

¿A quién afectaría la eliminación de la ciudadanía por nacimiento?

La orden no es retroactiva. Si entrara en efecto, de acuerdo al decreto, impactaría a aquellos nacidos 30 días después del 20 de enero, es decir, aproximadamente después del 20 de febrero del 2025, y cuya madre es indocumentada o está en un estatus temporal como visa de turista o de trabajo, y el padre no es ciudadano ni residente permanente.

¿Qué pasa si los padres son beneficiarios del TPS o es DACA?

“Una buena pregunta, y hay mucha ambigüedad, pero esas personas por lo menos tienen un argumento de que tienen estancia legal dentro del país”, dijo Julio Ramos, abogado constitucional.

Y aunque ya hay demandas, abogados advierten que es incierto lo que pasaría al llegar al tribunal máximo, la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué pasa con el permiso de trabajo de personas que tienen un tipo de estatus migratorio?

Bautista dijo que lo primero que hay que entender es que los permisos de trabajo tienen diferentes categorías. Una persona puede tener un permiso de trabajo en base a tener DACA, TPS o haber sometido una solicitud de asilo.

“Después del 20 de enero si una persona tiene un permiso de trabajo no pasaría nada a menos que USCIS tome alguna acción en su caso particular. Ahora pasando el 20 de enero, es posible que la administración tome acciones para limitar el acceso al permiso de trabajo”, expresó César Bautista, abogado del Centro Amigos de Guadalupe para la Justicia y el Empoderamiento.

El abogado indicó que esto es basado en lo ocurrido en la primera administración de Trump cuando pasó reglas que hicieron más difícil que personas aplicarán para estos permisos, así como también para renovarlos, aumentado el tiempo de espera para quienes habían aplicado por asilo. También disminuyó el tiempo de validez de los permisos, por ejemplo, un permiso de trabajo que era válido por 2 años fue reducido a un año.

“Es importante reconocer que, aunque ciertas acciones fueron tomadas durante la primera administración no necesariamente significa que serán tomadas durante esta nueva administración”, aseveró Bautista.

¿Por qué debes tener un poder legal en caso de deportación?

El poder legal es un documento que se utiliza para que una persona de tu extrema confianza asuma el poder temporal de tus propiedades incluyendo tu casa, carro o cuentas de banco.

Existen distintos tipos de poder: para finanzas, salud, y muchos otros, sin embargo, abogados expertos aconsejan obtener un poder específico.

Es importante que no te dejes engañar porque los notarios “NO” pueden realizar este trámite en Estados Unidos; deberás contratar a un abogado para obtener este documento, el cual pudiera costar entre los $1,500 a $2,000, y deberás presentar documentos oficiales.

¿Cuál es la diferencia entre la Patrulla Fronteriza y agentes de ICE?

La agencia ICE y la Patrulla Fronteriza están encargadas de aplicar las leyes migratorias de Estados Unidos, pero tienen funciones diferentes.

“ICE es esencialmente como un brazo policiaco para, por ejemplo, hacer redadas y algunos proyectos y que sean internos en los Estados Unidos sobre fugitivos que tengan una orden de deportación o que se esté trabajando con personas indocumentadas dentro de los Estados Unidos”, explicó Ezequiel Hernández, abogado de inmigración.

Estas dos entidades federales también se diferencian por el tipo de uniforme que llevan.

En el caso de ICE los agentes llevan vestimentas con letras grandes y de color blanco que dice “Police ICE”, usan chalecos de color negro o chamarras de color azul. Sus vehículos son de varios tipos, usualmente de color blanco y siempre tienen letras grandes de color azul que leen: “Homeland Security” con letras pequeñas que leen: “US Immigration and Costume Enforcement”.

Mientras que los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen la siguiente obligación:

“Su primordial tarea es resguardar la franja fronteriza norte y sur, y de todas las fronteras. También pudiendo hacer arrestos y checar la estadía en los Estados Unidos legalmente de las personas a las cuales se les sospeche de no estar aquí documentadas”, indicó Hernández.

Los uniformes de los agentes de la Patrulla Fronteriza son color verde y tienen letras de color amarillo que leen: Police US Border Patrol. Estos agentes usan vehículos de color blanco con franjas verdes que tienen también letras verdes que leen: Border Patrol.

¿Cuáles son las consecuencias si te detienen por conducir ebrio?

“Si uno queda detenido por inmigración y está puesto en proceso de remoción o de expulsión del país, una defensa muy común es la 42-B, se llama cancelación de la deportación para no residentes y si uno tiene más que un delito, involucrando el alcohol, existe una presunción que ellos no son de buena conducta moral”, indicó Andrew Newcomb, abogado de inmigración.

Y para los residentes legales que tienen antecedentes por manejar intoxicados y quieren convertirse en ciudadanos naturalizados esto es lo que les podría ocurrir:

“Muy importante también en la entrevista de ciudadanía si le preguntan, la frase que usan es: a un borracho habitual, así está *fraseado en la solicitud tanto para residencia como para la ciudadanía y eso si le puede afectar”

También puedes tener consecuencias legales por cometer este delito.

¿Qué hacer en caso de una redada de ICE en un espacio público?

No intentes huir o hacer movimientos sospechosos

Recuerda que puedes guardar silencio, no estás obligado a responder preguntas sobre tu estatus migratorio

Puede negarte a ser registrado si el agente de ICE no tiene una orden. Si te detienen deben tener una orden judicial para registrarte

Además, no consientas una detención sin una orden de arresto. Si los agentes se te acercan, pregunta si tienen una orden de arresto, si no tienen una orden firmada por un juez, no están autorizados a detenerte. En ese caso puedes preguntar ¿tengo derecho a irme?

Algunos abogados recomiendan grabar las redadas de manera segura. En California es legal grabar a agentes de ICE en espacios públicos, siempre que no interfiera con su trabajo. Además, recuerda los nombres de los agentes.

No firmes nada sin un abogado. Si te piden que firmes, no firmes si no entiende lo que estás firmando

No entregues documentos falsos, eso agravaría tu situación

Si es necesario llama a un abogado o a una organización legal. Intenta memorizar sus números de contacto

¿ICE puede ingresar a escuelas en California?

A través de un comunicado, Liz Sanders, directora de comunicaciones del Departamento de Educación de California explicó:

“Según la ley actual, en ausencia de circunstancias apremiantes o una orden judicial, el personal escolar no está obligado a dar permiso a los agentes del ICE para entrar en su escuela o realizar un registro de cualquier tipo. Los empleados escolares tampoco están obligados a proporcionar información o registros sobre un estudiante o su familia a los agentes del ICE sin una orden judicial.

Además, todas las LEA (Agencias Educativas Locales, por sus siglas en inglés) de California pueden adoptar políticas que limiten el acceso a los planteles escolares y el interrogatorio de los estudiantes con fines de control de inmigración, porque dichas actividades interfieren con el aprendizaje en el aula”.

¿Pueden quitarme la nacionalidad estadounidense si soy ciudadano por naturalización?

Andrew Newcombs, abogado de inmigración, pidió a las personas que no se alarmen ya que el proceso de quitarle a alguien su ciudadanía estadounidense no es tan fácil y solo aplica a ciertos casos en específico.

“Básicamente existe para personas que presentaron su ciudadanía de una manera fraudulenta; es decir, ya tenían una orden de deportación o varios otros factores que lo hacían inelegible para la ciudadanía y aplicaron bajo otro nombre”, indicó Newcombs.

También el gobierno puede revocar la ciudadanía a aquellos que quebrantan el juramento y otras razones incluyen: