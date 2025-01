Quiénes serán afectados por la nueva política de Trump de deportaciones express

Como parte de las acciones tomadas por la nueva administración del presidente Trump, se ordenó ampliar la aplicación de las llamadas deportaciones "express" o aceleradas.

Una deportación express o acelerada es cuando alguien arrestado por inmigración no se le da la oportunidad de ir ante un juez para defender su caso y es deportado inmediatamente.

Actualmente, Trump ha ordenado que esto se aplique más allá de la frontera.

“Mucha preocupación porque esto le quitaría muchos derechos legales que anteriormente tenía la gente, tuvieran papeles o no”, explicó Renee Saucedo, vocero de la organización "Almas Libres".

Antes esto era solo para los detenidos a cien millas de la frontera, y que llevaban menos de dos semanas en Estados Unidos. Ahora el nuevo gobierno ha ordenado que se aplique en todo el país, a personas que llevan menos de dos años.

“Con la nueva medida que anunció Trump, él expandió la deportación express, ahora se extiende a cualquier persona que es arrestada en cualquier parte de los Estados Unidos, no, no más a las personas que eran arrestadas dentro de cien millas de la frontera y a las personas que no pueden comprobar que han estado aquí por lo menos dos años”, indicó Eliana Gonzalez, abogada de inmigración de SIREN.

Y si llevan más de dos años en Estados Unidos Gonzalez indicó:

“Ellos no pueden ser deportados express, no pueden ser deportados de inmediato”.

Para evitar una deportación express los abogados dicen que será muy importante que al momento del arresto puedas probar que llevas en el país más de dos años.

“Una cosa importante es que si han estado por más de dos años, tengan documentos que comprueben eso, por ejemplo, si pagas un teléfono celular, que ese bill tenga el nombre, dirección, fecha y que sea en inglés”, afirmó Gonzalez.

Gonzalez agregó que personas arrestadas también tendrían una oportunidad más si se ajusta a su caso.

“Si son arrestados y tienen miedo de regresar a su país, que digan eso, que digan que tienen miedo de regresar y que quieren aplicar para el asilo, porque de esa manera el proceso express se para y tienen oportunidad de tratar de pelear un caso de asilo”, aseveró Gonzalez.

La Unión de Libertades Civiles anunció que demandó ya al gobierno pues esto sería anticonstitucional y en violación del debido proceso.